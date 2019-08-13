"Найдобріший і з гумором": Тодоренко зворушила мережу весільним відео з татом

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча зізналася, що її тато дуже хвилювався в цей день

Регіна Тодоренко і Влад Топалов відгуляли пишне весільне торжество в Італії ще 3 липня, однак продовжують ділитися в мережі милими і зворушливими моментами. Як раніше зізналася ведуча, вони зробили більше тисячі фото, ну і звичайно ж відео. Фільм про те, як все було, молодята вже показали, але деякі моменти намагаються пережити ще раз. Так, на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала ніжне відео зі своїм татом, а також поділилася спогадами про той щасливий день.

На відео гордий батько веде щасливу Регіну по галявині до вівтаря, де її чекає коханий Влад Топалов. Підійшовши до нареченого, тато Тодоренко тисне йому руку і обіймає. За словами ведучої, вони обидва хвилювалися в той день, і тато дуже її підтримував.

"Я знаю, що мій тато хвилювався більше звичайного.

Каже мені:

- Доню , ти хвилюєшся?

- Звичайно. - І я хвилююся дуже сильно. - Пап, а якщо я спіткнулася й упаду?

- нічого страшного , я тебе підніму і донесу до Влада.

Тато завжди знайде вихід з ситуації))) він у мене такий!!! самий винахідливий , найсильніший, найдобріший і з гумором", - поділилася спогадами Регіна.

Відео: Регіна Тодоренко з татом (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники поспішили залишити безліч розчулених і душевних відгуків під роликом.

До мурашок, наші тата найкращі, нехай всі вони будуть здорові

Як мило. Ось у цей момент весілля я плачу. Я щаслива за тебе Регіна і бажаю удачі

Один з найбільш зворушливих моментів на будь весіллі

Ой як мило, дивлюсь і плачу, так зворушливо

Ви красуня!!! Дивилася ваше весілля і плакала від радості.

Як же романтично і зворушливо

Казково

Як же зворушливо і неймовірно красиво!!!

Захоплююся вами!! щастя, успіхів та довгих років щасливого життя!!!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко з сином насолодилася щедрим застіллям в рідній Одесі. Ведуча із задоволенням пригостилася улюбленим борщем.

Раніше Регіна Тодоренко вперше показала обличчя синочка Михайлика або, як вона його називає, Майкла, знявшись з ним в рекламі.

А ще її чоловік Влад Топалов зворушив емоційним знімком з сином Михайлом і зробив зворушливе визнання.