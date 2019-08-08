ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Просто прелесть! Щаслива Тодоренко вперше показала обличчя підрослого синочка

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.08.2019 - 10:52
Просто прелесть! Щаслива Тодоренко вперше показала обличчя підрослого синочка
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Син телеведучої здійснив свій перший дебьют на знімальному майданчику

Регіна Тодоренко довго приховувала обличчя свого синочка Михайла, хоч хлопчик з'явився на світ у грудні минулого року. Вона охоче розповідала про материнство, ділилася радощами і пережатиями і публікувала фото, на яких не було видно обличчя малюка. Її чоловік, музикант Влад Топалов часто показував підписникам знімки в компанії свого "солодкого чоловічка", як він називає Мішу, причому навіть в повний зріст, але хлопчик був відвернутий від камери. І , нарешті, здійснилося! Регіна вперше знялася разом з синочком, показавши щасливого малюка публіці.

Кадри з мамою і хлопчиком були зроблені в рамках рекламної фотосесії для одного з брендів з виробництва памперсів, повідомляє видання Woman.ru. Веселий малюк позував разом із зірковою мамою і зворушив оточуючих повними рум'яними щічками і щирою беззубою посмішкою. Знімки тут же потрапили на фан-сторінки Регіни і Влада в Instagram.

Просто прелесть! Щаслива Тодоренко вперше показала обличчя підрослого синочка

Фото: Регіна Тодоренко з синочком (instagram.com/family.t_t)

На одному з кадрів телеведуча тримає сина на руках, а на іншому – лежить поруч з ним на ліжку, погладжуючи спинку, поки малюк спить.

Просто прелесть! Щаслива Тодоренко вперше показала обличчя підрослого синочка

Фото: Регіна Тодоренко з синочком (instagram.com/reginatodorenko12_)

Шанувальники прийшли в захват від зворушливих знімків мами з Мішею. Вони залишили теплі слова і побажання Регіні і малюкові.

  • Класний хлопчина з красунею мамою
  • Такий гарненький, просто краса! Чому б ні - там і мама, і тато супер
  • Класні!
  • Обидва гарні і веселі! Щастя, здоров'я всій родині!
  • Очаровашка
  • Симпапусик
 

Скріншот коментарів (instagram.com/family.t_t)

Раніше в емоційному пості Регіна сама повідомила про дебют синочка і перший досвід в зйомках. "Ти вперше побував не ЗА кадром, а В кадрі; ділити з тобою одну знімальний майданчик - це велике щастя, а саме зворушливе почуття для матері (який я випробувала сьогодні) - це гордість, величезна гордість не за себе, а за сина, якому аплодувала стоячи вся знімальна команда!" - написала горда Регіна у своєму "посланні у майбутнє" для сина.

Раніше Влад Топалов зворушив емоційним знімком з сином Михайлом і зробив зворушливе зізнання.

"Стрибала від щастя": Регіна Тордоренко поділилася дитячою радістю "Це капець": Регіна Тодоренко емоційно поскаржилася на "тяготи материнства" (відео)
Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся