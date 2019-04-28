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Регіна Тодоренко в купальнику відзначає Великдень в турецькому стилі

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.04.2019 - 18:17
Регіна Тодоренко в купальнику відзначає Великдень в турецькому стилі
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча вирішила відзначити свято оригінальним чином

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко дивним чином навчилася поєднувати сім'ю і кар'єру. У дівчини є багато ідей для проектів, які вона успішно реалізує. Нещодавно діяльна зірка заспутилна нове шоу для мам, а її проект "П'ятниця з Регіною" набув новий формат – тепер зйомки передачі проходять вдома у ведучої, щоб вона мала можливість більше часу проводити з сім'єю і маленьким сином Михайлом. Втім, молода мама може похвалитися прекрасною фігурою після пологів – її зовнішні дані допомогли Регінв навіть знятися в рекламі купальників. Та й світле свято Великодня вона вирішила відзначити в пляжному стилі з турецьким ухилом. Знімком в купальнику і халаті шоувумен поділилася в Instagram.

Зірка "Орла і решки" повідомила, що вирішила Великдень не традиційно, а оригінально. Вона вирішила влаштувати справжню чайну церемонію. Усміхнена Регіна вбралася в купальник, накинула барвистий халат і розмістилася на яскравих подушках в імпровізованому наметі.

"У мене тут свято набуло трохи турецький відтінок. Христос Воскрес, дорогі мої! Вашим близьким здоров'я, дому багатство, благополуччя сім'ї і миру на всій землі", - залишила вона щирі побажання для шанувальників.

Регіна Тодоренко в купальнику відзначає Великдень в турецькому стилі

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники відповіли ведучій взаємністю і теж привітали її зі святом, а також помітили схожість Регіни з її чоловіком, музикантом, Владом Топаловим і захопилися оригінальністю задуму знаменитості.

"Як ви з Владом схожі!", "Яка ти розкішна", "Така красива і щаслива!", "Красоточка така", "А ви з Владом схожі!", "Як завжди прекрасна", "Як ви з чоловіком схожі!", "Так приємно дивитися на мега позитивну Регіну", - писали фоловери.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко поділилася фото "страшного і зморшкуватого" чоловіка Влада Топалова, зізнавшись йому у коханні.

До речі, Регіна Тодоренко і Влад Топалов розчулили мережу відео з сином.

Раніше Регіна Тодоренко продемонстіровала свої робочі буди у компанії сина Михайла, якого вона бере з собою на зйомки.

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