До весни готова: Катя Осадча "вигуляла" стильне легке плаття

Катя Осадча в ніжному вбранні надихнула мережу на весняний настрій
Катя Осадча, яка раніше порадувала шанувальників яскравими знімками з сонячної Вени, піднесла черговий сюрприз та показала ніжний образ в легкій весняній сукні. Зіркова телеведуча зазначила, що на повну готується до березня і не проти "вигуляти" такий наряд, хоча в календарі ще офіційно зазначений зимовий місяць.
Ведуча "Світського життя" в своєму Instagram опублікувала кілька фото в обновці та зізналася, що готова навіть і до літніх суконь.
Осадча на кадрах купається в сонячних променях і позує в світлій сукні з широкими рукавами. Принт у вигляді різнокольорових листочків-крилець доповнює повітряний ніжний образ.
Також знаменитість обрала білі кросівки і широкі чорні сонцезахисні окуляри.
Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)
Шанувальники в мережі захоплюються ніжним образом та відзначають, що Осадча в такому вбранні та своєю сонячною посмішкою надихає на весняний настрій.
Скрін коментарів: instagram.com/kosadcha
Раніше ми писали про те, що Юрій Горбунов розповів про початок романа з дружиною Катею Осадчою. Виявляється, що телеведуча придумала для свого чоловіка оригінальний сюрприз.