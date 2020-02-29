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Катя Осадча захопила стильним луком у трендових кольорах цього сезону

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.02.2020 - 23:38
Катя Осадча захопила стильним луком у трендових кольорах цього сезону
Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

Катя Осадча з Тіною Кароль, Олегом Вінником та MONATIK позувала в стильному вбранні

Катя Осадча, яка зовсім недавно показувала фанатам зимову романтику біля каміна разом зі своїм зірковим чоловіком Юрієм Горбуновим, захопила калейдоскопом нових фото в елегантному вбранні. А незмінний атрибут телеведучої - капелюшок - цього разу вибрала у вигляді фешн-варіанту "шолома для сафарі", що ідеально доповнило образ в трендових тонах сезону - білому і синьому.

Ведуча "Світського життя" позувала разом із такими мега-популярними артистами, як Тіна Кароль, Олег Винник та MONATIK.

"Де можна плідно провести вечір п'ятниці? На роботі! Скоро у "Світському житті" все найцікавіше", - заінтригувала Осадча шанувальників.

Катя Осадча захопила стильним луком у трендових кольорах цього сезону

Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

В легкому синьому костюмі та білих штанах, черевиках та брилі Катя влаштувала фотосесію з зірками, які стали гостями її передачі.

Так, на фото можна побачити співачку Тіну Кароль у елегантному блискучому довгому космо-платті з глибоким декольте в обнімку з Осадчою.

Катя Осадча захопила стильним луком у трендових кольорах цього сезону

Катя Осадча та Тіна Кароль (Фото: instagram.com/kosadcha)

А ще "ватажка вовчиць" Винника в строгому темно синьому костюмі, який весело посміхається, обіймаючи свою "здобич"-телеведучу.

Катя Осадча захопила стильним луком у трендових кольорах цього сезону

Катя Осадча та Олег Винник (Фото: instagram.com/kosadcha)

Дмитро Монатик також вибрав для свого образу схожі тони, тільки от наряд суворим назвати складно - артист для широкого вільного піджака підібрав модні вузькі брюки та чорно-білі кросівки.

Катя Осадча захопила стильним луком у трендових кольорах цього сезону

Катя Осадча і MONATIK (Фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники в мережі захоплюються чином і відзначають, як трендові тони цього сезону підходять Осадчій.

  • Дуже гарний образ! Поєднання білого і синього!
  • Такі елегантні всі! Катя;
  • Хороший лук, Катя, у вас. Вам підходить така кольорова гама.
  • Неймовірна!
  • Як завжди на висоті;
  • Захоплююся вами!

Катя Осадча захопила стильним луком у трендових кольорах цього сезону

Скрін коментарів instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно Катя Осадча та Юрій Горбунов відзначили день народження синочка - Івану виповнилося три роки.

Запахло весною: Катя Осадча прогулялася по сонячному Відню і потрапила на бал Щоденна радість: Осадча та Горбунов зворушили романтичними кадрами з сімейного альбому
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