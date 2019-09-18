"Розрив мозку": Маша Єфросиніна розговорилася про виховання дітей

Ведуча розповіла про розмову з дочкою
Маша Єфросиніна - щаслива і горда мама двох дітей, дочки-підлітка Нани і п'ятирічного синочка Сашка. Нещодавно ведуча вразила всіх зізнанням про те, що в юності лікарі поставили їй діагноз безпліддя і вона дуже боялася зізнатися в цьому чоловікові. На щастя, вони помилилися! Знаменитість часто ділиться в мережі кумедними фото, відео та історіями з сином, а ось Нана не любить публічність.
На своїй сторінці в Instagram Маша поділилася ніжним чорно-білим фото, на якому вона сидить на підвіконні і дивиться в вікно. Телезірка розповіла про нещодавню розмову з донькою і про те, що це примусило її задуматися про різні способи виховання дітей.
"Діти - квіти життя! І... періодичний розрив мозку! Нещодавно #мояНана відправила мене в нокаут: спершу вона повертіла на пальці мої повчання по одному питанню, а потім сказала: "ти ж мама, чому не наполягла жорсткіше?" - розповіла Єфросиніна.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Знаменитість міркує, чи така вже правильна популярна нині стратегія бути дитині другом і дозволяти їй майже все вирішувати самій.
"Набивши цей шишак в черговий раз, я замислилася: "а чи правильна ця модна останні роки демократична позиція - бути дитині другом, у всьому домовлятися з нею і змушувати змалку нести відповідальність за свої рішення тільки самому?" Всесвіт миттю видав мені їжу для роздумів у вигляді лекції Людмили Петрановської (психолога і педагога), в якій вона детально розповіла, що така позиція батьків по відношенню до дітей згубна для останніх Ні, не те, щоб потрібно було повернути порку і кути з гречкою... А про позиціонуванні батьків, як незаперечного авторитету для дитини, так як дитина саме в ньому, авторитет, і потребує. "Прийняття рішень - це болісна діяльність! Потрібно вміти допомогти дитині навчитися робити те, що вона хоче",- заявляє Петрановська. Вчитайтеся в ці дуже точні слова! Мені є над чим подумати! Впевнена, як і всім мамам тут у мене в підписниках ..." - відверто поділилася Маша.
Фото: Маша Єфросиніна з сином (instagram.com/mashaefrosinina)
Підписники ведучої почали активно ділитися своїми думками та досвідом на цю тему.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, Маша Єфросиніна похвалилася кулінарним талантом чоловіка на милому сімейному відео.
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