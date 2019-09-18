"Разрыв мозга": Маша Ефросинина разоткровенничалась о воспитании детей

Ведущая рассказала о разговоре с дочерью
Маша Ефросинина - счастливая и гордая мама двух детей, дочери-подростка Наны и пятилетнего сыночка Саши. Недавно ведущая поразила всех признанием о том, что в юности врачи поставили ей диагноз бесплодие и она очень боялась признаться в этом мужу. К счастью, они ошиблись! Знаменитость часто делится в сети забавными фото, видео и историями с сыном, а вот Нана не любит публичность.
На своей странице в Instagram Маша поделилась нежным черно-белым фото, на котором она сидит на подоконнике и смотрит в окно. Телезвезда рассказала о недавнем разговоре с дочерью и о том, что это заставило ее задуматься о разных способах воспитания детей.
"Дети - цветы жизни! И... периодический разрыв мозга! Недавно #мояНана отправила меня в нокаут: сперва она повертела на пальце мои назидания по одному вопросу, а потом сказала: "ты же мама, почему не настояла жёстче?" - поведала Ефросинина.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Знаменитость размышляет, такая ли уж правильная популярная нынче стратегия быть ребенку другом и позволять ему почти все решать самому.
"Набив этот шишак в очередной раз, я задумалась: "а правильная ли эта модная последние годы демократичная позиция - быть ребенку другом, во всем договариваться с ним и заставлять с младых ногтей нести ответственность за свои решения только самому?" Вселенная мигом выдала мне пищу для размышления в виде лекции Людмилы Петрановской (психолога и педагога), в которой она подробно изложила, что такая позиция родителей по отношению к детям губительна для последних. Нет, не то, чтобы нужно было вернуть порку и углы с гречкой... А о позиционировании родителя, как бесспорного авторитета для ребёнка, так как ребёнок именно в нем, авторитете, и нуждается. "Принятие решений- это мучительная деятельность! Нужно уметь помочь ребёнку научиться делать то, что он хочет",- заявляет Петрановская. Вчитайтесь в эти очень точные слова! Мне есть, над чем подумать! Уверена, как и всем мамам тут у меня в подписчицах ..." - откровенно поделилась Маша.
Фото: Маша Ефросинина с сыном (instagram.com/mashaefrosinina)
Подписчики ведущей принялись активно делиться своими мыслями и опытом на эту тему.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, Маша Ефросинина похвасталась кулинарным талантом мужа на милом семейном видео.
Ранее Маша Ефросинина в роскошном платье украинского дизайнера произвела фурор.