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Українська Моніка Беллуччі: Єфросиніна у розкішній сукні українського дизайнера викликала фурор

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.09.2019 - 21:15
Українська Моніка Беллуччі: Єфросиніна у розкішній сукні українського дизайнера викликала фурор
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша Єфросиніна на "Олімпійському" в Києві була ведучою семигодинного концерту

Відома телеведуча Маша Єфросиніна на сцені Олімпійського стадіону в Києві захопила глядачів розкішним образом у "вбранні королеви", а також продемонструвала дивовижну сукню українського дизайнера, яка викликала справжній фурор в мережі. Фото і відео Марія опублікувала 8 вересня на своїй сторінці в Instagram.

На Олімпійському шоувумен розважала глядачів разом з ведучим, актором і волонтером Сергієм Притулою, для якого зламана нога - не перешкода конферансу такого складного заходу. Так, сам концерт тривав аж 7 годин.

Українська Моніка Беллуччі: Єфросиніна у розкішній сукні українського дизайнера викликала фурор

Маша Єфросиніна на сцені "Олімпійського" у Києві вразила чудовим платтям від українського дизайнера (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На сцену виходили популярні артисти, а глядачі в залі підспівували хітам.

Українська Моніка Беллуччі: Єфросиніна у розкішній сукні українського дизайнера викликала фурор

Маша Єфросиніна та Сергій Притула на сцені "Олімпійського" у Києві (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна блищала в "небесній" сукні, дивовижна тканина якої нагадувала розсип мерехтливих зірок, що спливли в небі не вночі, проте в денний час.

Українська Моніка Беллуччі: Єфросиніна у розкішній сукні українського дизайнера викликала фурор

Маша Єфросиніна в "небесній" сукні від українського дизайнера (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша також зазначила, що весь стадіон зустрів громом овацій новину про повернення українських політв'язнів з РФ на батьківщину.

Українська Моніка Беллуччі: Єфросиніна у розкішній сукні українського дизайнера викликала фурор

Маша Єфросиніна та Сергій Притула на сцені "Олімпійського" у Києві (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Фантастична атмосфера! Сукня, не повірите, теж українського бренду Dafna May. Боже, я обожнюю свою роботу і такі дні", - зізналася Єфросиніна.

Відео: instagram.com/mashaefrosinina

Шанувальники телеведучої захоплюються її красою і зазначають, що дивовижня сукня їй дуже личить. Машу обсипають гарячими конплиментами і порівнюють її з легендарної італійської актрисою і моделлю Монікою Белуччі.

  • Українська Моніка Беллуччі!
  • Ви - шикарна!
  • Неймовірне плаття;
  • Дуже красива;
  • Маша, ви неймовірна! А це плаття просто космос!
  • Маша, ви і на сцені і на фото чарівні;
  • Маша, ви просто запаморочливого виглядаєте! Дивлюся на вас і відразу хочеться закрити рота і не є більше ніколи;
  • Маша, ви красуня;
  • Концерт дуже сподобався! Ви неймовірні провідні!
  • Чудова і чарівна!
  • Ваше плаття - бомба! Хочу таке!Українська Моніка Беллуччі: Єфросиніна у розкішній сукні українського дизайнера викликала фурор

Українська Моніка Беллуччі: Єфросиніна у розкішній сукні українського дизайнера викликала фурор

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно Маша Єфросиніна вразила шанувальників відвертою розповіддю про те, що в юності лікарі поставили їй діагноз безпліддя. Однак вони помилилися - адже зараз ведуча горда і щаслива мама двох дітей. Співачка поділилася зі своїми фанами милими історіями про своїх дітей і розповіла, як вчить їх іноземних мов.

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