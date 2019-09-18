"Розрив мозку": Маша Єфросиніна розговорилася про виховання дітей

Фото: Маша Єфросиніна з дітьми (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча розповіла про розмову з дочкою

Маша Єфросиніна - щаслива і горда мама двох дітей, дочки-підлітка Нани і п'ятирічного синочка Сашка. Нещодавно ведуча вразила всіх зізнанням про те, що в юності лікарі поставили їй діагноз безпліддя і вона дуже боялася зізнатися в цьому чоловікові. На щастя, вони помилилися! Знаменитість часто ділиться в мережі кумедними фото, відео та історіями з сином, а ось Нана не любить публічність.

На своїй сторінці в Instagram Маша поділилася ніжним чорно-білим фото, на якому вона сидить на підвіконні і дивиться в вікно. Телезірка розповіла про нещодавню розмову з донькою і про те, що це примусило її задуматися про різні способи виховання дітей.

"Діти - квіти життя! І... періодичний розрив мозку! Нещодавно #мояНана відправила мене в нокаут: спершу вона повертіла на пальці мої повчання по одному питанню, а потім сказала: "ти ж мама, чому не наполягла жорсткіше?" - розповіла Єфросиніна.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Знаменитість міркує, чи така вже правильна популярна нині стратегія бути дитині другом і дозволяти їй майже все вирішувати самій.

"Набивши цей шишак в черговий раз, я замислилася: "а чи правильна ця модна останні роки демократична позиція - бути дитині другом, у всьому домовлятися з нею і змушувати змалку нести відповідальність за свої рішення тільки самому?" Всесвіт миттю видав мені їжу для роздумів у вигляді лекції Людмили Петрановської (психолога і педагога), в якій вона детально розповіла, що така позиція батьків по відношенню до дітей згубна для останніх Ні, не те, щоб потрібно було повернути порку і кути з гречкою... А про позиціонуванні батьків, як незаперечного авторитету для дитини, так як дитина саме в ньому, авторитет, і потребує. "Прийняття рішень - це болісна діяльність! Потрібно вміти допомогти дитині навчитися робити те, що вона хоче",- заявляє Петрановська. Вчитайтеся в ці дуже точні слова! Мені є над чим подумати! Впевнена, як і всім мамам тут у мене в підписниках ..." - відверто поділилася Маша.

Фото: Маша Єфросиніна з сином (instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники ведучої почали активно ділитися своїми думками та досвідом на цю тему.

А я хочу бути синові іншому, старшим наставником, щоб він навчався міркувати, але відчував підтримку

Мені страшно про це думати, адже так хочеться зберегти довірчі відносини

Мені теж син недавно сказав щодо навчання, та й взагалі : "треба було змушувати мене, ти ж мама!!!"

У мене також неодноразово були ситуації, коли мені сказали:" ти ж мама". Я не раз задумувалась, де та грань, між подругою і мамою. Це тема для дискусії.

Я за виховання,батогом і пряником", занадто багато спокус у підростаючого покоління

от і в мене похитнулася ця позиція, зараз розумію, що я перш за все я мама, а потім один

Це точно.Моя донька теж заявила,чому я не змусила їїї ходити на танці

Дякую за пост, дуже правильна інформація. мама у дитини одна, а подружок може бути багато. В першу чергу потрібно бути мамою

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна похвалилася кулінарним талантом чоловіка на милому сімейному відео.

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