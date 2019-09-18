"Разрыв мозга": Маша Ефросинина разоткровенничалась о воспитании детей

Фото: Маша Ефросинина с детьми (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая рассказала о разговоре с дочерью

Маша Ефросинина - счастливая и гордая мама двух детей, дочери-подростка Наны и пятилетнего сыночка Саши. Недавно ведущая поразила всех признанием о том, что в юности врачи поставили ей диагноз бесплодие и она очень боялась признаться в этом мужу. К счастью, они ошиблись! Знаменитость часто делится в сети забавными фото, видео и историями с сыном, а вот Нана не любит публичность.

На своей странице в Instagram Маша поделилась нежным черно-белым фото, на котором она сидит на подоконнике и смотрит в окно. Телезвезда рассказала о недавнем разговоре с дочерью и о том, что это заставило ее задуматься о разных способах воспитания детей.

"Дети - цветы жизни! И... периодический разрыв мозга! Недавно #мояНана отправила меня в нокаут: сперва она повертела на пальце мои назидания по одному вопросу, а потом сказала: "ты же мама, почему не настояла жёстче?" - поведала Ефросинина.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Знаменитость размышляет, такая ли уж правильная популярная нынче стратегия быть ребенку другом и позволять ему почти все решать самому.

"Набив этот шишак в очередной раз, я задумалась: "а правильная ли эта модная последние годы демократичная позиция - быть ребенку другом, во всем договариваться с ним и заставлять с младых ногтей нести ответственность за свои решения только самому?" Вселенная мигом выдала мне пищу для размышления в виде лекции Людмилы Петрановской (психолога и педагога), в которой она подробно изложила, что такая позиция родителей по отношению к детям губительна для последних. Нет, не то, чтобы нужно было вернуть порку и углы с гречкой... А о позиционировании родителя, как бесспорного авторитета для ребёнка, так как ребёнок именно в нем, авторитете, и нуждается. "Принятие решений- это мучительная деятельность! Нужно уметь помочь ребёнку научиться делать то, что он хочет",- заявляет Петрановская. Вчитайтесь в эти очень точные слова! Мне есть, над чем подумать! Уверена, как и всем мамам тут у меня в подписчицах ..." - откровенно поделилась Маша.

Фото: Маша Ефросинина с сыном (instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики ведущей принялись активно делиться своими мыслями и опытом на эту тему.

А я хочу быть сыну другом, старшим наставником, чтоб он учился соображать, но чувствовал поддержку

Мне страшно об этом думать, ведь так хочется сохранить доверительные отношения

Мне тоже сын недавно сказал насчет учебы, да и вообще : "надо было меня заставлять, ты ж мама!!!"

В мене також неодноразово були ситуації, коли мені сказали:" ти ж мама". Я не раз задумувалась, де та грань, між подругою і мамою. Це тема для дискусії.

Я за воспитание ,,кнутом и пряником", слишком много соблазнов у подрастающего поколения

От і в мене похитнулася ця позиція, зараз розумію, що я перш за все я мама, а потім друг

Це точно.Моя дочка теж заявила,чому я не заставила їїї ходити на танці

Спасибо за пост, очень правильная информация. мама у ребенка одна, а подружек может быть много. В первую очередь нужно быть мамой

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина похвасталась кулинарным талантом мужа на милом семейном видео.

Ранее Маша Ефросинина в роскошном платье украинского дизайнера произвела фурор.