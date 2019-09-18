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"Разрыв мозга": Маша Ефросинина разоткровенничалась о воспитании детей

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.09.2019 - 16:37
"Разрыв мозга": Маша Ефросинина разоткровенничалась о воспитании детей
Фото: Маша Ефросинина с детьми (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая рассказала о разговоре с дочерью

Маша Ефросинина - счастливая и гордая мама двух детей, дочери-подростка Наны и пятилетнего сыночка Саши. Недавно ведущая поразила всех признанием о том, что в юности врачи поставили ей диагноз бесплодие и она очень боялась признаться в этом мужу. К счастью, они ошиблись! Знаменитость часто делится в сети забавными фото, видео и историями с сыном, а вот Нана не любит публичность.

На своей странице в Instagram Маша поделилась нежным черно-белым фото, на котором она сидит на подоконнике и смотрит в окно. Телезвезда рассказала о недавнем разговоре с дочерью и о том, что это заставило ее задуматься о разных способах воспитания детей.

"Дети - цветы жизни! И... периодический разрыв мозга! Недавно #мояНана отправила меня в нокаут: сперва она повертела на пальце мои назидания по одному вопросу, а потом сказала: "ты же мама, почему не настояла жёстче?" - поведала Ефросинина.

&quot;Разрыв мозга&quot;: Маша Ефросинина разоткровенничалась о воспитании детей

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Знаменитость размышляет, такая ли уж правильная популярная нынче стратегия быть ребенку другом и позволять ему почти все решать самому.

"Набив этот шишак в очередной раз, я задумалась: "а правильная ли эта модная последние годы демократичная позиция - быть ребенку другом, во всем договариваться с ним и заставлять с младых ногтей нести ответственность за свои решения только самому?" Вселенная мигом выдала мне пищу для размышления в виде лекции Людмилы Петрановской (психолога и педагога), в которой она подробно изложила, что такая позиция родителей по отношению к детям губительна для последних. Нет, не то, чтобы нужно было вернуть порку и углы с гречкой... А о позиционировании родителя, как бесспорного авторитета для ребёнка, так как ребёнок именно в нем, авторитете, и нуждается. "Принятие решений- это мучительная деятельность! Нужно уметь помочь ребёнку научиться делать то, что он хочет",- заявляет Петрановская. Вчитайтесь в эти очень точные слова! Мне есть, над чем подумать! Уверена, как и всем мамам тут у меня в подписчицах ..." - откровенно поделилась Маша.

&quot;Разрыв мозга&quot;: Маша Ефросинина разоткровенничалась о воспитании детей

Фото: Маша Ефросинина с сыном (instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики ведущей принялись активно делиться своими мыслями и опытом на эту тему.

  • А я хочу быть сыну другом, старшим наставником, чтоб он учился соображать, но чувствовал поддержку
  • Мне страшно об этом думать, ведь так хочется сохранить доверительные отношения
  • Мне тоже сын недавно сказал насчет учебы, да и вообще : "надо было меня заставлять, ты ж мама!!!"
  • В мене також неодноразово були ситуації, коли мені сказали:" ти ж мама". Я не раз задумувалась, де та грань, між подругою і мамою. Це тема для дискусії.
  • Я за воспитание ,,кнутом и пряником", слишком много соблазнов у подрастающего поколения
  • От і в мене похитнулася ця позиція, зараз розумію, що я перш за все я мама, а потім друг
  • Це точно.Моя дочка теж заявила,чому я не заставила їїї ходити на танці
  • Спасибо за пост, очень правильная информация. мама у ребенка одна, а подружек может быть много. В первую очередь нужно быть мамой

&quot;Разрыв мозга&quot;: Маша Ефросинина разоткровенничалась о воспитании детей

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина похвасталась кулинарным талантом мужа на милом семейном видео.

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