"Розпалила вогонь": Тіна Кароль спокушає ідеальною фігурою в купальнику

Шанувальники Тіни Кароль завмерли в нетерпінні - адже зовсім скоро має вийти новий кліп співачки на композицію під назвою "Бавити". Ну а поки вона саме цим і займається в мережі - манить і спокушає фанатів "жаркими" кадрами з відеороботи, яка обіцяє бути дуже відвертою.

На своїй сторінці в Instagram Тіна опублікувала ще пару гарячих фото зі зйомок, на яких продемонструвала свою ідеальну фігуру у всій красі. Адже артистка позувала в одному лише цілісному купальнику білого кольору. Зазначимо, що пікантний наряд оригінального крою, а ще однією цікавою деталлю є пояс, зав'язаний спереду.

Кароль відображена в красивому саду. На одному з фото вона ніжно гладить по щоці білосніжну скульптуру, стоячи боком до камери.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

На ще одному кадрі виконавиця позує анфас, однак не дивиться в об'єктив, а задумливо кудись удалину, чуттєво відкривши губи.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Прем'єра кліпу "Вабити" відбудеться вже 22 серпня.

Розбурхані фанати скупали Тіну в лавині захоплених компліментів, відзначаючи, що вже просто не знають, як дожити до прем'єри відео.

Цей купальник безумовно був зшитий для тебе

Дівчина, ви виглядаєте на всі 18!!!

Яка худенька

Хочу стати цією скульптурою , щоб мене Тіна гладила по щічці

Секас

РОЗПАЛИЛА ПОЖЕЖУ В КВАРТИРІ

Тіна, в чому секрет такої ідеальної фігури і краси?

Тіна Григорівна, навіть не знаю що й казати, ВИ ПРОСТО БАВИТЕ-ВАБИТЕ

Так в принципі ти вже нас "вабиш" а що ще очікувати від кліпу??? Помремо так?

Це буде бомба

Вбиваєш

Красуня наша

Скріншот комментариеа (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль розповіла, яку літературу любить читати. За словами співачки, їй завжди подобалися надихаючі історії творчих особистостей, а формат книг вона обирає електронний.

Раніше Тіна Кароль вразила мережу відвертим чорно-білим фото без білизни. Співачка позувала у короткій трикотажній кофтині, крізь яку виразно просвічуються соски.