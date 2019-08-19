"Разожгла пожар": Тина Кароль соблазняет идеальной фигурой в купальнике

Певица продолжает подогревать интерес к своему новому клипу
Поклонники Тины Кароль замерли в нетерпении - ведь совсем скоро должен выйти новый клип певицы на композицию под названием "Бавити". Ну а пока она именно этим и занимается в сети - манит и соблазняет фанатов "жаркими" кадрами из видеоработы, которая обещает быть весьма откровенной.
На своей странице в Instagram Тина опубликовала еще пару горячих фото со съемок, на которых продемонстрировала свою идеальную фигуру во всей красе. Ведь артистка позировала в одном лишь цельном купальнике белого цвета. Отметим, что пикантный наряд оригинального кроя, а еще одной интересной деталью является пояс, завязанный спереди.
Кароль запечатлена в красивом саду. На одном из фото она нежно гладит по щеке белоснежную скульптуру, стоя боком к камере.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
На еще одном кадре исполнительница позирует анфас, однако смотрит не в объектив, а задумчиво куда-то вдаль, чувственно приоткрыв губы.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Премьера клипа "Вабити" состоится уже 22 августа.
Взбудораженные фанаты искупали Тину в лавине восхищенных комплиментов, отмечая, что уже просто не знают, как же дожить до премьеры видео.
Скриншот комментариеа (instagram.com/tina_karol)
Напомним, Тина Кароль рассказала, какую литературу любит читать. По словам певицы, ей всегда нравились вдохновляющие истории творческих личностей, а формат книг она предпочитает электронный.
Ранее Тина Кароль поразила сеть откровенным черно-белым фото без белья. Певица позировала в короткой трикотажной кофточке, сквозь которую отчетливо просвечиваются соски.