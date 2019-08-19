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Тіна Кароль розповіла, яким книгам віддає перевагу

Lite » Стиль життя 19.08.2019 - 10:56
Тіна Кароль розповіла, яким книгам віддає перевагу
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль також зазначила, у якому форматі читає книги

Тіна Кароль виконає свої хіти в грандіозному святковому шоу "З Днем народження, Україно!", яке канал "Україна" покаже 24 серпня о 20:00. На знімальному майданчику проекту Кароль, яка раніше вбила чуттєвістю на пляжі, зізналася, яку літературу любить читати.

За словами Тіни Кароль, їй завжди подобалися надихаючі історії творчих особистостей.

"Мені подобається щось епічне, наприклад, як люди жили в інші часи, як складався шлях творчої людини, як та чи інша співачка йшла до своєї мети. Люблю читати справжні історії", – зазначила Тіна Кароль за лаштунками шоу "З Днем народження, Україно!", яке канал "Україна" покаже 24 серпня о 20:00.

Що стосується форми, то Тіна Кароль полюбляє книги в електронному вигляді, так як часто читає їх в дорозі.

Тіна Кароль розповіла, яким книгам віддає перевагу

Тіна Кароль розповіла, яким книгам віддає перевагу

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, у святковому шоу "З Днем народження, Україно!" запалять найпопулярніші українські артисти – Тіна Кароль, Олег Вінник, Макс Барських, Сергій Бабкін, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а також групи "Час і Скло", "MOZGI", KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛИ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режисером масштабного шоу каналу "Україна" стала Олена Коляденко, а ведучим – Олександр Скічко. Телевізійну версію шоу глядачі каналу "Україна" побачать 24 серпня о 20:00 в рамках святкового ефіру, присвяченого Дню незалежності України.

Нагадаємо, Тіна Кароль здивувала відвертим чорно-білим фото без білизни. Співачка позувала у короткій трикотажної кофтині, крізь яку виразно просвічуються соски.

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