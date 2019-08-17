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Спокусниця: Тіна Кароль розохотила жаркими кадрами з нового кліпу

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.08.2019 - 14:08
Спокусниця: Тіна Кароль розохотила жаркими кадрами з нового кліпу
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фанати з нетерпінням чекають виходу нової відеороботи співачки

Тіна Кароль не дає своїм шанувальникам розслабитися ні на хвилину, адже останнім часом вона просто-таки засипала мережу відвертими і ефектними знімками з декількох фотосесій, які вона зробила в США. А крім фото, співачка зняла в Лос-Анджелесі і новий кліп, який, судячи з усього, буде називатися "Вабити".

На своїй сторінці в Instagram артистка анонсувала вихід відеороботи 22 серпня, а також показала кілька кадрів з неї. Судячи з них, кліп вийде досить "гарячим"! Так, на першому фото Тіна сидить біля басейну в сріблястому купальнику незвичайного крою. Поп-діва позує боком до камери, демонструючи спокусливі вигини свого тіла. Вона підняла голову до сонця і закрила очі, а її розкішне волосся красиво спадає на спину. Не обійшлося і без її фірмовою червоної помади.

"Буду Тебе Бавити 22/8 #прем'єра #ВАБИТИ #скоро", - такий підпис і хештеги Кароль залишила для зацікавлених фанатів.

Спокусниця: Тіна Кароль розохотила жаркими кадрами з нового кліпу

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

На іншому знімку співачка теж позує біля басейну в чуттєвій позі. Вона витягла свої довгі ноги і підставила обличчя сонцю, а золотисте мініплаття з глибоким декольте відмінно підкреслило розкішні форми Тіни. При цьому кадр зроблений з незвичайного ракурсу - зверху, ніби з дрона.

"#БАВИТИ #скоро", - продовжує розохочувати виконавиця.

Спокусниця: Тіна Кароль розохотила жаркими кадрами з нового кліпу

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Гарячі кадри викликали цілу хвилю захоплених коментарів - фолловери захоплюються пікантними фото і зізнаються, що з величезним нетерпінням чекають виходу нового кліпу Кароль. Також фани розмірковують, як саме буде називатися робота - "Вабити" або "Бавити".

  • Яка ж ти сексуальна аааааа
  • Оууууу яка шикарна! Несіть вогнегасник
  • Тіна, не знаю як там інші, але Я ВЖЕ ЗВАБЛЕНА, ТИ ПРОСТО ВОГОНЬ, СЕКС І АТОМНА БОМБА
  • Це слишкооом горячоооооо
  • Неймовірна
  • Мега бомба вогонь
  • Я померла від твоєї красотыы
  • Тіна, спокусниця
  • Сонечко лежить на сонечку.. у мене все
  • Ну ми, як би чекаємо
  • По-моєму я не доживу до 22 числа
  • Кайф в чистому вигляді

Спокусниця: Тіна Кароль розохотила жаркими кадрами з нового кліпу

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль здивувала відвертим чорно-білим фото без білизни. Співачка позувала у короткій трикотажній кофтині, крізь яку виразно просвічуються соски.

А ще Тіна Кароль не соромиться показатися без макіяжу, чим радує своїх фанів, які стверджують, що співачка виглядає юною, як підліток.

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