Спокусниця: Тіна Кароль розохотила жаркими кадрами з нового кліпу

Фанати з нетерпінням чекають виходу нової відеороботи співачки
Тіна Кароль не дає своїм шанувальникам розслабитися ні на хвилину, адже останнім часом вона просто-таки засипала мережу відвертими і ефектними знімками з декількох фотосесій, які вона зробила в США. А крім фото, співачка зняла в Лос-Анджелесі і новий кліп, який, судячи з усього, буде називатися "Вабити".
На своїй сторінці в Instagram артистка анонсувала вихід відеороботи 22 серпня, а також показала кілька кадрів з неї. Судячи з них, кліп вийде досить "гарячим"! Так, на першому фото Тіна сидить біля басейну в сріблястому купальнику незвичайного крою. Поп-діва позує боком до камери, демонструючи спокусливі вигини свого тіла. Вона підняла голову до сонця і закрила очі, а її розкішне волосся красиво спадає на спину. Не обійшлося і без її фірмовою червоної помади.
"Буду Тебе Бавити 22/8 #прем'єра #ВАБИТИ #скоро", - такий підпис і хештеги Кароль залишила для зацікавлених фанатів.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
На іншому знімку співачка теж позує біля басейну в чуттєвій позі. Вона витягла свої довгі ноги і підставила обличчя сонцю, а золотисте мініплаття з глибоким декольте відмінно підкреслило розкішні форми Тіни. При цьому кадр зроблений з незвичайного ракурсу - зверху, ніби з дрона.
"#БАВИТИ #скоро", - продовжує розохочувати виконавиця.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Гарячі кадри викликали цілу хвилю захоплених коментарів - фолловери захоплюються пікантними фото і зізнаються, що з величезним нетерпінням чекають виходу нового кліпу Кароль. Також фани розмірковують, як саме буде називатися робота - "Вабити" або "Бавити".
Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, Тіна Кароль здивувала відвертим чорно-білим фото без білизни. Співачка позувала у короткій трикотажній кофтині, крізь яку виразно просвічуються соски.
А ще Тіна Кароль не соромиться показатися без макіяжу, чим радує своїх фанів, які стверджують, що співачка виглядає юною, як підліток.