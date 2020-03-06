Весняне оновлення: Аліна Гросу ошелешила фанатів новим іміджем

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка з'явилася перед шанувальниками з новою стрижкою

Аліна Гросу нещодавно вже спантеличила шанувальників нібито зміною іміджу - співачка з'явилася на фото з незвичною густий рівною гривкою. Проте пізніше виявилося, що то була лише перука і артистка "гралася" з образами. Однак з приходом весни зірка все ж таки зважилася на реальні зміни в зовнішності і вразила фанів новою зачіскою.

Фото і відео в новому іміджі Аліна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. 24-річна знаменитість зважилася на beauty-експеримент – вона вкоротила свою звичну довжину волосся, зробивши подовжене каре, а також застосувала модне фарбування омбре. На знімку Гросу зображена сидячою на стільці в total black луці - чорній сукні з відвертим декольте, а також панчохах і туфлях в тон.

Дівчина також виклала відео з машини, де крупним планом зняла обличчя і нову стрижку.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Каре, омбре і день народження @tv_domashniy. Ура. Як вам моя нова стрижка?)" - прокоментувала артистка.

Фолловери почали бурхливо обговорювати нову зачіску Гросу в коментарях - більшості вона припала до душі і вони зазначили, що співачці личить така стрижка і вона виглядає чудово.

Тобі дуже личить, чудова

Вау ваууу неймовірна. Просто супер

Красуня)))

Суперррр

Красуня наша

Дуже гарно

Дуже красиво

Сексі крихітка

Дуже гарний , дуже йде новий образ

Дитинко, ти космос))))))

З довгими було краще

Миленько

Ну дуже красива. Тобі так личить це каре. Красуня. Вітаю

Дуже йде)

Не шкода було обрізати такі шикарні волосся?

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, Аліна Гросу зачарувала яскравим луком в червоних тонах на прогулянці по німецькому місті Баден-Баден.