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Мішель Андраде та Аліна Гросу знайшли цікаве захоплення під час карантину

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.04.2020 - 16:01
Мішель Андраде та Аліна Гросу знайшли цікаве захоплення під час карантину
Мішель Андраде (фото: ТК "Україна")

Співачки не втрачають вдома часу дарма

У співачок Мішель Андраде і Аліни Гросу загальне захоплення. Чим займаються на карантині, знаменитості розповіли у програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Мішель Андраде не втрачає часу вдома.

«Я зараз вдома і готую разом з моєю матусею», - поділилася домашніми клопотами Мішель Андраде.

Її колега за сценою, Аліна Гросу теж відкрила в собі кулінарний талант.

«Я, як і всі, зараз перебуваю на карантині, але вирішила провести цей час з користю, - сказала Аліна Гросу. - Я відкрила свій кулінарний блог і частіше спілкуюся з близькими людьми».

Але кулінарія не єдине захоплення співачки, зірка знайшла час для малювання та написання книги. Крім того, Аліна Гросу продовжує працювати над новими піснями. Хоча вона чесно зізналася, що вже скучила по концертах і спілкуванню з шанувальниками її творчості.

«Я хочу побажати всім - менше панікувати, - порадила співачка. - Частіше мийте руки. Зайвий раз не виходьте на вулицю. Проводьте час з користю. Піклуйтеся про себе і своїх близьких».

Мішель Андраде теж вважає, що не варто панікувати.

«Я хочу, щоб ми все одно знаходили сили, тому що тільки позитивні думки виведуть нас з цієї ситуації, - сказала співачка. - Тому вперед - у нас все вийде».

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Новини України Мішель АндрадеАліна Гросу
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