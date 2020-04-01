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Правда чи жарт? Аліна Гросу розбурхала мережу заявою про вагітність

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.04.2020 - 17:32
Правда чи жарт? Аліна Гросу розбурхала мережу заявою про вагітність
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка опублікувала відео, в якому тримає в руках позитивний тест на вагітність

У свої 24 роки Аліна Гросу - успішна співачка, а крім того, і щаслива дружина. У минулому році артистка вийшла заміж і насолоджується роллю хранительки домашнього вогнища, продовжуючи будувати кар'єру і багато подорожувати. До речі, нещодавно вона відповіла на популярне питання про пластичні операції - Аліна заявила, що її краса натуральна і їй просто пощастило з генами. А 1 квітня зірка виклала в своєму Instagram відео, яке викликало бурхливу реакцію і суперечки серед її шанувальників.

І не дивно, адже Гросу заявила про свою вагітність! У ролику дівчина здивовано і з усмішкою дивиться на тест на вагітність, який тримає в руках і на якому явно видно дві смужки, що свідчить про підтвердження вагітності.

"Ми самі в шоці. Ура!!!!!!!!" - прокоментувала ролик співачка.

Відео: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Проте багато фанати порахували, що це всього лише жарт - адже публікація була зроблена в День сміху, 1 квітня. В коментарях розгорнулися бурхливі дискусії - хтось вітає пару з майбутнім поповненням, а хтось переконує, що Аліна лише розіграла їх.

  • Люблю вас вітаю Аліночка!!!
  • З 1 квітня
  • Вітаю! Якщо це правда - це чудово!
  • Вітаю
  • Я так чоловіка теж повеселила з ранку, знайшла свій старий тест від другої Вагітності
  • І вас з 1 квітня)
  • Супер
  • Аліна, вітаю!Це найпрекрасніше,що може трапитися з жінкою!!!!!
  • Щиро вітаю.
  • Ага, да так ми і повірили
  • Вітаю, Надіюсь, що це не 1 квітня)
  • Вітаю) сподіваюся не жарт
  • А блін 1 квітня
  • Зазвичай зірки приховують вагітність до останнього, а тут Аліна вирішила показати всім) з 1 квітня))
  • Вітаю.Продуктивний карантин, дарма часу не втрачали
  • Жарт хвилинка)

Правда чи жарт? Аліна Гросу розбурхала мережу заявою про вагітність

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу ошелешила фанатів новим іміджем і показала свою нову стрижку.

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