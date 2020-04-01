Правда чи жарт? Аліна Гросу розбурхала мережу заявою про вагітність

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка опублікувала відео, в якому тримає в руках позитивний тест на вагітність

У свої 24 роки Аліна Гросу - успішна співачка, а крім того, і щаслива дружина. У минулому році артистка вийшла заміж і насолоджується роллю хранительки домашнього вогнища, продовжуючи будувати кар'єру і багато подорожувати. До речі, нещодавно вона відповіла на популярне питання про пластичні операції - Аліна заявила, що її краса натуральна і їй просто пощастило з генами. А 1 квітня зірка виклала в своєму Instagram відео, яке викликало бурхливу реакцію і суперечки серед її шанувальників.

І не дивно, адже Гросу заявила про свою вагітність! У ролику дівчина здивовано і з усмішкою дивиться на тест на вагітність, який тримає в руках і на якому явно видно дві смужки, що свідчить про підтвердження вагітності.

"Ми самі в шоці. Ура!!!!!!!!" - прокоментувала ролик співачка.

Відео: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Проте багато фанати порахували, що це всього лише жарт - адже публікація була зроблена в День сміху, 1 квітня. В коментарях розгорнулися бурхливі дискусії - хтось вітає пару з майбутнім поповненням, а хтось переконує, що Аліна лише розіграла їх.

Люблю вас вітаю Аліночка!!!

З 1 квітня

Вітаю! Якщо це правда - це чудово!

Вітаю

Я так чоловіка теж повеселила з ранку, знайшла свій старий тест від другої Вагітності

І вас з 1 квітня)

Супер

Аліна, вітаю!Це найпрекрасніше,що може трапитися з жінкою!!!!!

Щиро вітаю.

Ага, да так ми і повірили

Вітаю, Надіюсь, що це не 1 квітня)

Вітаю) сподіваюся не жарт

А блін 1 квітня

Зазвичай зірки приховують вагітність до останнього, а тут Аліна вирішила показати всім) з 1 квітня))

Вітаю.Продуктивний карантин, дарма часу не втрачали

Жарт хвилинка)

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу ошелешила фанатів новим іміджем і показала свою нову стрижку.