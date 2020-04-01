Правда чи жарт? Аліна Гросу розбурхала мережу заявою про вагітність

Співачка опублікувала відео, в якому тримає в руках позитивний тест на вагітність
У свої 24 роки Аліна Гросу - успішна співачка, а крім того, і щаслива дружина. У минулому році артистка вийшла заміж і насолоджується роллю хранительки домашнього вогнища, продовжуючи будувати кар'єру і багато подорожувати. До речі, нещодавно вона відповіла на популярне питання про пластичні операції - Аліна заявила, що її краса натуральна і їй просто пощастило з генами. А 1 квітня зірка виклала в своєму Instagram відео, яке викликало бурхливу реакцію і суперечки серед її шанувальників.
І не дивно, адже Гросу заявила про свою вагітність! У ролику дівчина здивовано і з усмішкою дивиться на тест на вагітність, який тримає в руках і на якому явно видно дві смужки, що свідчить про підтвердження вагітності.
"Ми самі в шоці. Ура!!!!!!!!" - прокоментувала ролик співачка.
Відео: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Проте багато фанати порахували, що це всього лише жарт - адже публікація була зроблена в День сміху, 1 квітня. В коментарях розгорнулися бурхливі дискусії - хтось вітає пару з майбутнім поповненням, а хтось переконує, що Аліна лише розіграла їх.
Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)
Нагадаємо, раніше Аліна Гросу ошелешила фанатів новим іміджем і показала свою нову стрижку.