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Просто сексі! Ані Лорак в одному халаті спокусила стрункими ніжками

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.09.2019 - 22:32
Просто сексі! Ані Лорак в одному халаті спокусила стрункими ніжками
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Співачка показала знімок в невимушеній обстановці

Ані Лорак не втомлюється дивувати шанувальників новими образами. Останнім часом у повсякденному житті співачка віддає перевагу молодіжному стилю, а також не проти приміряти трендовий спорт-шик. На світських заходах ж вона як і раніше блищить у вражаючих вбраннях, що вигідно підкреслюють достоїнства її фігури. Наприклад, для появи на Новій хвилі вона вибрала чорне атласне плаття з пікантним розрізом від стегна. Але у власній гримерці, подалі від сторонніх очей, артистка може дозволити собі розслабитися і змінить святковий туалет на зручний халат. На останньому фото Ані постала саме в такому "домашньому" луці.

Співачка сидить поруч з туалетним столиком, яскраво освітленим лампочками. На ньому – флакончики, тюбики і баночки з косметичними засобами, поруч на журнальному столику можна розглянути відкритий б'юті-бокс.

Зірка зручно розташувалася на білосніжному шкіряному кріслі в халаті. Вона приміряє витончені напівпрозорі чобітки на тонкій шпильці, інкрустовані дрібними камінчиками. Ані, ніби ненароком, оголила стрункі ніжки на камеру.

Просто сексі! Ані Лорак в одному халаті спокусила стрункими ніжками

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

"Творчий безлад або ідеальна чистота?" - поцікавилася у підписі до кадру Ані.

Шанувальники артистки з готовністю стали ділитися своїми уподобаннями, але не забували про компліменти для зірки.

  • Прекрасна!
  • Ти дуже худенька
  • Тільки, будь ласка, не худни, ти прекрасна у формах, просто сексі, дуже сексапільна
  • Ви така неймовірно красива
  • Красива
  • Діва
  • Лялечка
  • Шикарна фотографія. Ви Неймовірна Красуня! Бажаю Вам багато радості і натхнення
  • найкрасивіша жінка на світі!
  • Чарівна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Ані Лорк вже публікувала знімок в халаті. Тоді шанувальники порівняли її з Кім Кардашьян.

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