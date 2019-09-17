Просто сексі! Ані Лорак в одному халаті спокусила стрункими ніжками

Співачка показала знімок в невимушеній обстановці
Ані Лорак не втомлюється дивувати шанувальників новими образами. Останнім часом у повсякденному житті співачка віддає перевагу молодіжному стилю, а також не проти приміряти трендовий спорт-шик. На світських заходах ж вона як і раніше блищить у вражаючих вбраннях, що вигідно підкреслюють достоїнства її фігури. Наприклад, для появи на Новій хвилі вона вибрала чорне атласне плаття з пікантним розрізом від стегна. Але у власній гримерці, подалі від сторонніх очей, артистка може дозволити собі розслабитися і змінить святковий туалет на зручний халат. На останньому фото Ані постала саме в такому "домашньому" луці.
Співачка сидить поруч з туалетним столиком, яскраво освітленим лампочками. На ньому – флакончики, тюбики і баночки з косметичними засобами, поруч на журнальному столику можна розглянути відкритий б'юті-бокс.
Зірка зручно розташувалася на білосніжному шкіряному кріслі в халаті. Вона приміряє витончені напівпрозорі чобітки на тонкій шпильці, інкрустовані дрібними камінчиками. Ані, ніби ненароком, оголила стрункі ніжки на камеру.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
"Творчий безлад або ідеальна чистота?" - поцікавилася у підписі до кадру Ані.
Шанувальники артистки з готовністю стали ділитися своїми уподобаннями, але не забували про компліменти для зірки.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що Ані Лорк вже публікувала знімок в халаті. Тоді шанувальники порівняли її з Кім Кардашьян.