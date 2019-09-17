Просто секси! Ани Лорак в одном халате соблазнила стройными ножками

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Певица показала снимок в непринужденной обстановке

Ани Лорак не устает удивлять поклонников новыми образами. В последнее время в повседневной жизни певица предпочитает молодежный стиль, а также не прочь примерить трендовый спорт-шик. На светских же мероприятиях она по-прежнему блистает в эффектных нарядах, выгодно подчеркнувших достоинства ее фигуры. Например, для появления на Новой волне она выбрала черное атласное платье с пикантным разрезом от бедра. Но в собственной гримерной, подальше от посторонних глаз, артистка может позволить себе расслабится и сменит праздничный туалет на удобный халат. На последнем фото Ани предстала именно в таком "домашнем" луке.

Певица сидит рядом с туалетным столиком, ярко освещенным лампочками. На нем – флакончики, тюбики и баночки с косметическими средствами, рядом на журнальном столике можно рассмотреть открытый бьюти-бокс.

Звезда удобно расположилась на белоснежном кожаном кресле в халате. Она примеряет изящные полупрозрачные сапожки на тонкой шпильке, инкрустированные мелкими камушками. Ани, будто ненароком, обнажила стройные ножки на камеру.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

"Творческий беспорядок или идеальная чистота?" - поинтересовалась в подписи к кадру Ани.

Поклонники артистки с готовностью стали делиться своими предпочтениями, но не забывали о о комплиментах для звезды.

Прекрасная!

Ты очень худенькая

Только, пожалуйста, не худей, ты прекрасна в формах, просто секси, очень сексапильная

Вы такая невероятно красивая

Красивая

Дива

Куколка

Шикарная фотография. Вы Невероятная Красотка! Желаю Вам много радости и вдохновения

Самая красивая женщина на свете!

Чарівна

Скриншот комментариев

Напомним, что Ани Лорк уже публиковала снимок в халате. Тогда поклонники сравнили ее с Ким Кардашьян.