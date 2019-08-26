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"Пантера": Ані Лорак засліпила шикарним образом у вечірній сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.08.2019 - 17:41
"Пантера": Ані Лорак засліпила шикарним образом у вечірній сукні
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка обрала вбрання в кращих традиціях Голівуду

Українська співачка Ані Лорак, яка нещодавно вперше прокоментувала свої стосунки бойфрендом, який раніше був одружений на співачці Tayanna, поділилася фото з виступу на конкурсі Нова хвиля.

&quot;Пантера&quot;: Ані Лорак засліпила шикарним образом у вечірній сукніФото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Для виступу виконавиця обрала вбрання гідне голлівудської актриси — чорну атласну сукню в підлогу з глибоким розрізом, який оголював ногу. Родзинкою сукні стало декольте, яке вигідно підкреслило бюст Ані та її тендітні плечі. Як доповнення до наряду співачка вибрала традиційний аксесуар для подібних вечірніх суконь — довгі рукавички в тон. Прикраси, підібрані до образу, теж привертають увагу — значної довжини сережки і масивні браслети вигідно підкреслили лаконічний лук Лорак.

До сукні Ані вибрала чорні босоніжки на шпильках, тому в поєднанні з розрізом сукні її ноги стали здаватися ще довшими.

Шанувальники не змогли залишитися байдужими до такої краси і жваво прокоментували образ знаменитості в Instagram:

  • Пантерааа
  • Яка Краса
  • просто бомба)
  • Незрівнянна і чудова
  • Чарівна і дуже мила
  • Просто дива! Просто богиня!
  • Дуже красива
  • Справжня ЛЯЛЕЧКА!!
  • Шикарна. Діва
  • Каролінка, Ви чарівна!
  • Вчора ти затьмарила всіх
  • Чарівна
  • Естетичне задоволення і талант! Приємно слухати і дивитися на Вас. Справжня артистка!
  • ОБОЖНЮЮ КРАСУНЯ
  • Кохана!
  • Діва
  • Клас, чорний є чорний

До речі, раніше дівчина екс-чоловіка Ані Лорак Самія Ахметова вперше розповіла про стосунки з Муратом. Несподівано відкрилося багато цікавих подробиць.

Крім того, шанувальники невтомно засипають Ані Лорак коментарями з проханнями повернутися до Мурату і порвати з новим коханим, який молодший за співачку на 15 років. Вони не вірять у щирість почуттів нового бойфренда до співачки.

40-річна Ані Лорак в золотій сукні викликала фурор в мережі "бомбічною" фігурою Так набагато краще: Ані Лорак здивувала приємними змінами
Новини України Ані ЛоракTAYANNAМурат Налчаджиоглу
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