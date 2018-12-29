"Докладаю максимум зусиль": Каменських зізналася, яка мета її мотивує

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка хоче отримати "Греммі"

Популярна українська виконавиця зізналася Настя Каменських, яку мету вважає найбільш головною в своїй кар'єрі. Про це вона розповіла під час спілкування з журналістами Styler.

"Так, в цьому році я багато де побувала з інтерв'ю і концертами: це безліч концертів в Україні та 4 концерти за два тижні в Німеччині, Естонії, Латвії... про Латинську Америку й США навіть розповім вам в своїх блогах — слідкуйте обов'язково! Насправді це не так складно, адже мене мотивує найважливіша мета — стати українкою, яка отримала "Греммі", - сказала вона.

При цьому, стверджує Каменських, вона хоче показати, що "у нас тут – неймовірно талановиті люди".

"Я дуже рада, що можу ділитися своєю музикою не тільки в рідній країні, але і по всьому світу. Я дуже хочу розповісти про улюблену Україну всьому світу і показати, що у нас тут — неймовірно талановиті люди. А коли є мета, я докладаю максимум зусиль для її досягнення. Наприклад, за 4 місяці я вивчила іспанську. Зараз досить вільно ним володію", - підкреслила вона.

До речі, топ-5 бізнес лайф-хаків від Насті Каменських, п'ятірка дійсно корисних бізнес-порад від популярної співачки.

Крім того, ми нещодавно писали про те, як висловлюється мама Насті Каменських про її стосунки з Потапом, і можливе возз'єднання дуету.

Настя Каменських: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)