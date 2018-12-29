"Прилагаю максимум усилий": Каменских призналась, какая цель ее мотивирует

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица хочет получить "Грэмми"

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских призналась, какую цель считает наиболее главной в своей карьере. Об этом она рассказала во время общения с журналистами Styler.

"Да, в этом году я много где побывала с интервью и концертами: это множество концертов в Украине и 4 концерта за две недели в Германии, Эстония, Латвия… о Латинской Америке и США даже расскажу вам в своих блогах — следите обязательно! На самом деле это не так сложно, ведь меня мотивирует важнейшая цель — стать украинкой, которая получила "Грэмми", - сказала она.

При этом, утверждает Каменских, она хочет показать, что "у нас здесь – невероятно талантливые люди".

"Я безумно рада, что могу делиться своей музыкой не только в родной стране, но и по всему миру. Я очень хочу рассказать о любимой Украине всему миру и показать, что у нас здесь — невероятно талантливые люди. А когда есть цель, я прилагаю максимум усилий для ее достижения. Например, за 4 месяца я выучила испанский. Сейчас достаточно свободно им владею", - подчеркнула она.

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