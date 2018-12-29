ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Прилагаю максимум усилий": Каменских призналась, какая цель ее мотивирует

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.12.2018 - 10:16
"Прилагаю максимум усилий": Каменских призналась, какая цель ее мотивирует
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица хочет получить "Грэмми"

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских призналась, какую цель считает наиболее главной в своей карьере. Об этом она рассказала во время общения с журналистами Styler.

"Да, в этом году я много где побывала с интервью и концертами: это множество концертов в Украине и 4 концерта за две недели в Германии, Эстония, Латвия… о Латинской Америке и США даже расскажу вам в своих блогах — следите обязательно! На самом деле это не так сложно, ведь меня мотивирует важнейшая цель — стать украинкой, которая получила "Грэмми", - сказала она.

При этом, утверждает Каменских, она хочет показать, что "у нас здесь – невероятно талантливые люди".

"Я безумно рада, что могу делиться своей музыкой не только в родной стране, но и по всему миру. Я очень хочу рассказать о любимой Украине всему миру и показать, что у нас здесь — невероятно талантливые люди. А когда есть цель, я прилагаю максимум усилий для ее достижения. Например, за 4 месяца я выучила испанский. Сейчас достаточно свободно им владею", - подчеркнула она.

Кстати, топ-5 бизнес лайф-хаков от Насти Каменских, пятерка действительно полезных бизнес-советов от популярной певицы.

Кроме того мы недавно писали о том, как отзывается мама Насти Каменских об ее отношениях с Потапом, и возможно ли вновь воссоединение дуэта.

Настя Каменских: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)

Команда, план, интуиция: Каменских назвала топ-5 персональных бизнес-лайфхаков "Большие планы": Каменских о Грэмми и желании рассказать миру об Украине
Новости Украины Настя Каменских
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь