Команда, план, интуиция: Каменских назвала топ-5 персональных бизнес-лайфхаков

Каменских также уточнила, как именно она формирует план задач на день
Настя Каменских, которая год назад отправилась в "одиночное плаванье" и начала сольную карьеру, назвала одним из правил своего успеха интуицию. Певица рекомендует прислушиваться к другим, но все же всегда иметь свое собственное мнение. Об этом Каменских рассказала в интервью RBC-LITE.
Отметим, в ноябре 2018 года команде Насте Каменских, которую она называет #NKTEAM, исполнился год. По словам украинской исполнительницы, ей удалось найти единомышленников — "Таких же сумасшедших, как и я, которые верят, что любые мечты реальны. Главное — над ними работать".
Оценивая себя, как менеджера, Каменских уточняет:
"Я не стремлюсь к тому, чтобы контролировать каждый шаг своих сотрудников. В моей #NKteam каждый понимает свою зону ответственности и со старанием выполняет свою работу. Ведь в успешном результате заинтересованы мы все. В моей команде все очень талантливые и ответственные, поэтому ни о какой предвзятости и строгости речи и не может быть".
Каменских при любой возможности отмечает заслуги своей команды (фото: instagram.com/kamenskux)
Также Настя поделилась пятеркой полезных бизнес-советов:
Что касается тайм-менеджмента, то здесь Каменских отметила, что на данный момент она работает, как молния.
"Благодаря четкой структуре моего дня и расписанным задачам, я успеваю все запланированное. Мне удается в один день и на главной музыкальной премии страны выступить, и оперативно переехать на другое шоу", — говоит Каменсикх.
Далее певица поделилась своими основными секретами планирования времени:
Отметим, на данный момент прохлодят съемки Х-фактора, в рамках шоу Каменских выступает судьей. Так, во время финального выступления участников Х-фактора Каменских расплакалась на встрече с кумиром детства.
Также напомним, ранее LITE писал, что мама Насти Каменских прокомментировала отношения артистки с Потапом.
Настя Каменских: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)