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Команда, план, интуиция: Каменских назвала топ-5 персональных бизнес-лайфхаков

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.12.2018 - 17:58
Команда, план, интуиция: Каменских назвала топ-5 персональных бизнес-лайфхаков
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских также уточнила, как именно она формирует план задач на день

Настя Каменских, которая год назад отправилась в "одиночное плаванье" и начала сольную карьеру, назвала одним из правил своего успеха интуицию. Певица рекомендует прислушиваться к другим, но все же всегда иметь свое собственное мнение. Об этом Каменских рассказала в интервью RBC-LITE.

Отметим, в ноябре 2018 года команде Насте Каменских, которую она называет #NKTEAM, исполнился год. По словам украинской исполнительницы, ей удалось найти единомышленников — "Таких же сумасшедших, как и я, которые верят, что любые мечты реальны. Главное — над ними работать".

Оценивая себя, как менеджера, Каменских уточняет:

"Я не стремлюсь к тому, чтобы контролировать каждый шаг своих сотрудников. В моей #NKteam каждый понимает свою зону ответственности и со старанием выполняет свою работу. Ведь в успешном результате заинтересованы мы все. В моей команде все очень талантливые и ответственные, поэтому ни о какой предвзятости и строгости речи и не может быть".

Каменских

Каменских при любой возможности отмечает заслуги своей команды (фото: instagram.com/kamenskux)

Также Настя поделилась пятеркой полезных бизнес-советов:

  1. Первое правило успеха для меня — иметь команду людей-единомышленников, которым вы будете доверять на все 100%.
  2. Следующее — это действовать по четкому плану. Не принимать необдуманных решений, все взвешивать и просчитывать каждый шаг.
  3. Третий совет — всегда стремиться к большему. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и ищите новые горизонты для развития.
  4. Четвертый — прислушивайтесь, но всегда имейте свое мнение. Не стоит идти на поводу у чьих-то советов. Доверяйте своей интуиции.
  5. И последний, пятый совет — делайте все с душой. Люди всегда это чувствуют.

Что касается тайм-менеджмента, то здесь Каменских отметила, что на данный момент она работает, как молния.

"Благодаря четкой структуре моего дня и расписанным задачам, я успеваю все запланированное. Мне удается в один день и на главной музыкальной премии страны выступить, и оперативно переехать на другое шоу", — говоит Каменсикх.

Далее певица поделилась своими основными секретами планирования времени:

  • планирую все свои действия, даже самые мелкие
  • не нарушаю намеченный план
  • ничего не откладываю на потом
  • обещаю себе, что все задуманное выполняю и верю в себя

Отметим, на данный момент прохлодят съемки Х-фактора, в рамках шоу Каменских выступает судьей. Так, во время финального выступления участников Х-фактора Каменских расплакалась на встрече с кумиром детства

Также напомним, ранее LITE писал, что мама Насти Каменских прокомментировала отношения артистки с Потапом

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