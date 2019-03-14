Пригоди Мії та білого лева: зіркові гості прем'єри (фото)

У столичних кінотеатрах стартувала прембьера фільму "Пригоди Мії та білого лева"

В кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Smart Plaza) состоялась долгождання премьера приключенческого фильма "Приключения Мии и белого льва".

Первыми киноленту оценили звездные гости: фитнес-блогер Полина Логунова, телеведущая Анастасия Даугуле, шоумен и актер Геннадий Попенко, ведущий Вячеслав Соломка, украинская пловчиха Яна Клочкова и многие другие.

Приключения Мии и белого льва: о чем фильм

Одиннадцатилетняя Мия вместе с родителями перебралась из дождливого Лондона в жаркую Африку на некоторое время из-за роботы отца. Тут у них есть ферма, где они ухаживают за животными. Только вот Мия вовсе не любит животных, ей нет к им дела. Но один зверь её всё-таки покорил. Его зовут Чарли. Он – белый лев.

Когда они познакомились, Чарли был еще совсем маленьким львенком. Три года девочка и зверь росли вместе, становясь настоящими друзьями. К сожалению, отца мало интересуют эти удивительные взаимоотношения дочери со львом – он видит в Чарли только животное, которое опасно для его семьи и которого можно недурно продать. Мия не даст друга в обиду – они сбегут в заповедник, где лев будет в безопасности.

Приключения Мии и белого льва: кто посетил премьеру

Фитнес-блогер Полина Логунова

Телеведущая Анастасия Даугуле

Ведущий Вячеслав Соломка

Шоумен и актер Геннадий Попенко с семьей

Спортсменка Яна Клочкова

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