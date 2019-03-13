Омолоджує: Поліна Логунова назвала корисну страву, яку легко приготувати

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Телеведуча розповіла про суттєву різницю домашнього і магазинного продукту

Телеведуча і тренер по правильному харчуванню, дружина українського актора Дмитра Ступки Поліна Логунова, яка розповіла про небезпеку популярних ласощів, переконана, що рослинне молоко треба готувати самостійно, тільки тоді воно принесе максимум користі. Про це вона написала пізнавальний пост в Instagram.

Ведуча розповіла про плюси аюрведичного горіхового молока, яке легко можна приготувати самостійно. Цей продукт краще засвоюється, ніж горіхи, а, наприклад, мигдальне молоко подарує незаперечну користь у вигляді омолоджування і відновлення організму.

"За допомогою блендера з мигдалю і фундука можна за 30 секунд приготувати горіхове молоко. Воно буде більш легким для засвоєння, ніж просто горіхи (у тому сенсі, що цілісні горіхи потрібно дуже ретельно пережовувати). В аюрведі мигдальне молоко вважається омолоджувальним і відновлювюючим напоєм. Смузі на основі горіхового молока виходять більш густими з приємною кремовою текстурою. Горіхове молоко і смузі з ним — це не вода, а їжа, яку обов'язково потрібно пережовувати у роті", - зазначила вона.

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Поліна підкреслила, що рослинне молоко краще робити самостійно, адже в продукті з пакету міститься цукор.

"Прошу відзначити, всі тетрапаки, навіть рослинного молока, містять цукор, якщо ви порівняєте одне і теж, наприклад, кунжутне молоко магазинного "розливу" і зробите самостійно, помітите різницю - ваше буде гіркувате (це і є справжній смак зерен), а ось магазинне буде солодким. Краще вибирати selfmade, там не буде цукру, стабілізаторів і всього, що використовує промисловість", - пояснила експерт.

Нагадаємо, що Поліна Логунова висловилася про кисломолочні продукти і особливості їх вживання.

До слова, дружина Дмитра Ступки Поліна Логунова озвучила несподівану причину появи зайвих кіло.