"Красиво тільки на картинці: Логунова розповіла про шкоду популярних ласощів

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Дружина Дмитра Ступки відзначила, на що варто звернути увагу при покупці арахісової пасти

Популярна телеведуча, тренер по правильному харчуванню і дружина актора Дмитра Ступки Поліна Логунова розповіла про тонкощі вживання арахісового масла, яке набуває все більшої популярності серед українців. Дівчина написала в Instagram про те, на що варто звернути особливу увагу перш, ніж зробити собі бутерброд з цим смаколиком.

Експерт зазначила, що арахіс схильний до появи цвілі, стійкої навіть до високих температур, але побачити її без мікроскопа практично не представляється можливим. Саме тому варто бути дуже обережними при вживанні цього смачного продукту. Крім того, арахісова паста – продукт, важкий для травної системи, тому варто знати розумну міру.

"Сендвічі з товстим шаром арахісової пасти можуть гарно виглядати на картинках. Арахіс сам по собі – один із самих важких продуктів для травлення. Ще арахіс дуже схильний до цвілі, яка виробляє на його поверхні шкідливі токсини. Ця цвіль стійка до високих температур, і може негативно впливати на травлення і здоров'я печінки. Визначити наявність цієї цвілі на арахісі без мікроскопа практично неможливо. Ложка арахісу раз в тиждень не буде великою проблемою, але всьому є своя міра, часто, люди її не бачать", - написала Логунова.

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Також Поліна запропонувала підписникам перерахувати продукти, про які їм би хотілося більше дізнатися. Коментатори подякували дівчині за її відповіді і почали жваво цікавитись тонкощами вживання різних страв, включаючи суперфуди і сухофрукти, а також звичні на столі кожного овочі та продукти.

"Дякую за корисну інформацію, часто беру собі на перекус арахіс, звичайний смажений. Тепер не буду так робити", "Це супер-рубрика! Я якось прочитала про цю пасту жах", "Я от все хочу піти і купити арахісову пасту, але як купую, у мене ця банку стоїть незаймана. Ну не можу я, її організм не приймає і не хоче, а купую бо все викладають смачні рецепти з нею", - ділилися підписники.

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