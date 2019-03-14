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Пригоди Мії та білого лева: зіркові гості прем'єри (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.03.2019 - 12:16
Пригоди Мії та білого лева: зіркові гості прем'єри (фото)
Поліна Логунова (фото: прес-служба "Оскар")

У столичних кінотеатрах стартувала прембьера фільму "Пригоди Мії та білого лева"

В кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Smart Plaza) відбулася долгождання прем'єра пригодницького фільму "Пригоди Мії і білого лева".

Першими кінострічку оцінили зіркові гості: фітнес-блогер Поліна Логунова, телеведуча Анастасія Даугуле, шоумен і актор Геннадій Попенко, ведучий В'ячеслав Соломка, українська плавчиня Яна Клочкова та багато інших.

Пригоди Мії та білого лева: про фільм

Одинадцятирічна Мія разом із батьками перебралася з дощового Лондона до жаркої Африки на деякий час через роботу батька. Тут у них є ферма, де вони доглядають за тваринами. Тільки ось Мія зовсім не любить тварин, їй немає до них справи. Але один звір її все-таки підкорив. Його звуть Чарлі. Він – білий лев.

Коли вони познайомилися, Чарлі був ще зовсім маленьким левеням. Три роки дівчинка та звір росли разом, стаючи справжніми друзями. На жаль, батька мало цікавлять ці дивовижні взаємини доньки із левом – він бачить у Чарлі тільки тварину, яка небезпечна для його родини та яку можна непогано продати. Мія не дасть друга в образу – вони втечуть до заповідника, де лев буде в безпеці.

Пригоди Мії і білого лева: хто відвідав прем'єру

Поліна Логунова

Фітнес-блогер Поліна Логунова

Телеведуча Анастасія Даугуле

Телеведуча Анастасія Даугуле

В'ячеслав Соломка

Ведучий В'ячеслав Соломка

Геннадій Попенко

Пригоди Мії та білого лева: зіркові гості прем'єри (фото)

Шоумен і актор Геннадій Попенко з сім'єю

Спортсменка Яна Клочкова

Спортсменка Яна Клочкова

 

Інші гості заходу

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