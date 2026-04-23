Опубликовали рейтинг лучших вузов Украины 2026: кто возглавил первую десятку
Опубликован свежий рейтинг университетов UniRanks 2026, в который попали 237 украинских высших учебных заведений. Из них 32 получили статус национальных лидеров, а один - вошел в список "Элитных университетов".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на UniRanks.
Главное:
- Масштаб: В рамках нынешнего проекта оценивания прошли 237 украинских высших учебных заведений.
- Статус элиты: КНУ им. Шевченко остается единственным заведением в Украине со статусом "Элитного университета" по версии UniRanks.
- Новые критерии: Рейтинг сейчас фокусируется не только на научных статьях, но и на цифровой трансформации и благосостоянии студентов.
- Региональные лидеры: Кроме Киева, сильнейшие образовательные хабы сосредоточены в Харькове, Львове и Сумах.
Десятка лидеров
ТОП-10 университетов Украины по рейтингу UniRanks 2026:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
- Сумской государственный университет
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
- Киевский авиационный институт (КАИ)
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ)
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
- Национальный университет "Львовская политехника"
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
Методология и инновации
Проект оценивания базировался на "360-градусном" подходе. В отличие от традиционных моделей, UniRanks учитывает 10 критических столбов, среди которых благосостояние студентов, уровень трудоустройства, цифровая трансформация и готовность к вызовам будущего.
Открытость данных
Рейтинг базируется на системе Open-Rank, что позволяет экспертам и представителям индустрии участвовать в определении весомости показателей. Это обеспечивает прозрачность и соответствие рейтинга реальным потребностям современного рынка труда.
Важно для абитуриентов
Полный перечень лидеров в регионе Украина доступен на платформе UniRanks. Кроме национальных лидеров, рейтинг выделяет 23 региональных заведения, которые демонстрируют высокую эффективность и международное присутствие.
