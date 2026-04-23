Опубликовали рейтинг лучших вузов Украины 2026: кто возглавил первую десятку

Опубликован свежий рейтинг университетов UniRanks 2026, в который попали 237 украинских высших учебных заведений. Из них 32 получили статус национальных лидеров, а один - вошел в список "Элитных университетов".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на UniRanks .

Главное: Масштаб: В рамках нынешнего проекта оценивания прошли 237 украинских высших учебных заведений.

Статус элиты: КНУ им. Шевченко остается единственным заведением в Украине со статусом "Элитного университета" по версии UniRanks.

Новые критерии: Рейтинг сейчас фокусируется не только на научных статьях, но и на цифровой трансформации и благосостоянии студентов.

Региональные лидеры: Кроме Киева, сильнейшие образовательные хабы сосредоточены в Харькове, Львове и Сумах.

ТОП-10 университетов Украины по рейтингу UniRanks 2026:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Сумской государственный университет

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Киевский авиационный институт (КАИ)

Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ)

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Национальный университет "Львовская политехника"

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Методология и инновации

Проект оценивания базировался на "360-градусном" подходе. В отличие от традиционных моделей, UniRanks учитывает 10 критических столбов, среди которых благосостояние студентов, уровень трудоустройства, цифровая трансформация и готовность к вызовам будущего.

Открытость данных

Рейтинг базируется на системе Open-Rank, что позволяет экспертам и представителям индустрии участвовать в определении весомости показателей. Это обеспечивает прозрачность и соответствие рейтинга реальным потребностям современного рынка труда.

Важно для абитуриентов

Полный перечень лидеров в регионе Украина доступен на платформе UniRanks. Кроме национальных лидеров, рейтинг выделяет 23 региональных заведения, которые демонстрируют высокую эффективность и международное присутствие.