Опубликовали рейтинг лучших вузов Украины 2026: кто возглавил первую десятку

08:00 23.04.2026 Чт
2 мин
Только один вуз получил статус "Элитного университета"
aimg Василина Копытко
В первую десятку вошли вузы из Киева, Львова, Сум и Харькова

Опубликован свежий рейтинг университетов UniRanks 2026, в который попали 237 украинских высших учебных заведений. Из них 32 получили статус национальных лидеров, а один - вошел в список "Элитных университетов".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на UniRanks.

Главное:

  • Масштаб: В рамках нынешнего проекта оценивания прошли 237 украинских высших учебных заведений.
  • Статус элиты: КНУ им. Шевченко остается единственным заведением в Украине со статусом "Элитного университета" по версии UniRanks.
  • Новые критерии: Рейтинг сейчас фокусируется не только на научных статьях, но и на цифровой трансформации и благосостоянии студентов.
  • Региональные лидеры: Кроме Киева, сильнейшие образовательные хабы сосредоточены в Харькове, Львове и Сумах.

Десятка лидеров

ТОП-10 университетов Украины по рейтингу UniRanks 2026:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
  • Сумской государственный университет
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
  • Киевский авиационный институт (КАИ)
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ)
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
  • Национальный университет "Львовская политехника"
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Методология и инновации

Проект оценивания базировался на "360-градусном" подходе. В отличие от традиционных моделей, UniRanks учитывает 10 критических столбов, среди которых благосостояние студентов, уровень трудоустройства, цифровая трансформация и готовность к вызовам будущего.

Открытость данных

Рейтинг базируется на системе Open-Rank, что позволяет экспертам и представителям индустрии участвовать в определении весомости показателей. Это обеспечивает прозрачность и соответствие рейтинга реальным потребностям современного рынка труда.

Важно для абитуриентов

Полный перечень лидеров в регионе Украина доступен на платформе UniRanks. Кроме национальных лидеров, рейтинг выделяет 23 региональных заведения, которые демонстрируют высокую эффективность и международное присутствие.

Ранее мы делились рейтингом вузов с самым высоким вступительным баллом. Порог стартует от 140+.

Недавно мы также делились рейтингом международного рейтинга SCImago Institutions Rankings (IR) 2026. В этом году в перечне увеличилось количество украинских вузов до 75. Это демонстрирует устойчивость отечественной науки на глобальной арене.

