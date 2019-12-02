ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З голими плечима і в незвичайних джинсах: Лілія Подкопаєва підкорила стильним повсякденним луком

Lite » Мода 02.12.2019 - 18:56
З голими плечима і в незвичайних джинсах: Лілія Подкопаєва підкорила стильним повсякденним луком
Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Гімнастка продемонструвала стрункі ніжки

Лілія Подкопаєва нещодавно перший раз офіційно вийшла у світ після пологів. Разом зі своїм коханим Ігорем Дубінським вона відвідала "Ніч Химер" в рамках церемонії нагородження від програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна". Для своєї ефектної появи на людах гімнастка вибрала вишукане чорне атласне плаття з великим декольте. Спортсменка зізнається, що прилетіла до Києва лише на п'ять днів, адже з США її чекає маленька донечка, яка знаходиться на грудному вигодовуванні. Поїздкиа в Україну для Лілії виявилася продуктивною. Крім світських виходів, вона встигла зустрітися з подругами.

На сторінці Олімпійської чемпіонки в Instagram опубліковані фото, на яких вона показала свій повсякденний обрааз і засвітила струнку фігурку. На кадрах Лілія позує разом з подругою, бізнесвуман Наталкою Діденко.

На Лілії – чорний затишний светр в коміром-хомутом і вирізами на плечах, а також оригінальні джинси скінні. Штани скроєні з двох частин: зверху – класичного джинсовго забарвлення індиго, а трохи вище колін і до низу – чорна тканина створює ефект високих ботфортів.

З голими плечима і в незвичайних джинсах: Лілія Подкопаєва підкорила стильним повсякденним луком

Фото: Лілія Подкопаєва з подругою (instagram.com/podkopayeva_official)

Лілія вирішила не робити макіяж, а її зовнішньому вигляду можна тільки позаздрити – гімнастка виглядає свіжо і молодо, а посмішка не сходить з її обличчя.

З голими плечима і в незвичайних джинсах: Лілія Подкопаєва підкорила стильним повсякденним луком

Фото: Лілія Подкопаєва з подругою (instagram.com/podkopayeva_official)

До речі, в інтерв'ю Каті Осадчій Лілія розсекретила ім'я молодшої доньки – дівчинку назвали Евеліною. Гімнастка зізналася, що повернутися у форму після пологів їй було легко, а за вагітність вона набрала всього 9 кіло.

"В очах любов": Лілія Подкопаєва зворушила ніжним фото з коханим До вечірки готова: Лілія Подкопаєва вчить носити вбрання в піжамному стилі
Новини України Лилия Подкопаева
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся