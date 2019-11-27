"Кожен день - подарунок": Лілія Подкопаєва зворушливо привітала сина з днем народження

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Вадиму виповнилося вже 14 років

Лілія Подкопаєва зараз перебуває в Україні - спортсменка вже навіть встигла вийти в світ в Києві. Екс-гімнастка в стильному вбранні стала одним із зіркових гостей вечірки з нагоди дня народження відомого українського журналіста і телеведучого Дмитра Гордона - 21 жовтня йому виповнилося 52 роки. А 27 листопада свято вже в її сім'ї - її сину Вадиму виповнилося 14 років!

Зазначимо, що Вадим - прийомний син Подкопаєвої, якого вона усиновила в шлюбі з Тимофієм Нагорним, після чого народила йому ще доньку Кароліну. Зараз же гімнастка у відносинах з бізнесменом Ігорем Дубинським, якому також народила дочку у вересні цього року.

На своїй сторінці в Instagram горда мама поділилася цілою серією чарівних фотографій з синочком, починаючи з дитячого віку.

Фото: Лілія Подкопаєва з сином (instagram.com/podkopayeva_official)

На останньому знімку Вадим вже підліток - хлопець гордо позує на крутому мотоциклі.

Фото: Лілія Подкопаєва з сином (instagram.com/podkopayeva_official)

"Син!!! Синочок!!! Синуля!!! З днем народження! 14 років тому твої очі перевернули мій світ. мій самий коханий і незвичайний, вітаю тебе з днем народження! бажаю величезної тяги до життя, пізнання і розвитку. захоплених очей, азарту та ентузіазму. кожен день з тобою-подарунок. ти моя гордість! люблю", - зворушливо привітала його любляча мама.

Фото: Лілія Подкопаєва з сином (instagram.com/podkopayeva_official)

Користувачі мережі поспішили приєднатися до привітань, серед них і деякі зірки - наприклад, Світлана Лобода.

"здоров'я малюка, і великої удачі", - написала співачка.

Скріншот коментарів (instagram.com/podkopayeva_official)

З іменником) пам'пам'ятаю його саме таким. Обіймаю

З іменинником!!!

Вітаю з днем народження синочка

Який красень став!!!!!! Дорослий вже зовсім

З Днем Народження сина!

З днем народження Вашого синочка!!! Будьте здорові і щасливі !!!

З Днем народження, такого красивого блакитноокого хлопчика

Вітаю! Щоб в житті все склалося!

З днем народження Вашого синочка!!!!

Лілія, з іменинником Вас! Рівно 14 років тому, дізнавшись, що у Вас з'явився син Ви також перевернули моє сприйняття світу) Ви дивовижна! Всіх благ Вам і Вашій родині!

Щастя і опора! Дай Бог вам величезного щастя , здоров'я і багато-багато любові один до одного

Скріншот коментарів (instagram.com/podkopayeva_official)

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва зворушила ніжним фото з коханим в Києві.