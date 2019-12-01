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Лілія Подкопаєва розсекретила ім'я новонародженої доньки

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.12.2019 - 09:49
Лілія Подкопаєва розсекретила ім'я новонародженої доньки
Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка зізналася, скільки набрала за час вагітності

41-річна олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва, яка 19 вересня втретє стала мамою, вже повернула собі прекрасну форму і захоплює підтягнутою фігурою і квітучим зовнішнім виглядом. Разом з батьком дівчинки, бізнесменом Ігорем Дубинським і двома дітьми від попереднього шлюбу спортсменка живе в США і насолоджується новим статусом багатодітної мами. Вона довго приховувала ім'я новонародженої дівчинки, проте нарешті розкрила його, йдеться у "Світському житті".

Лілія розповіла, що назвала доньку Евеліною. Також вона зізналася, що за час вагітності поправилась на 9 кілограмів. Однак завдяки своєму спортивному минулому їй не склало праці швидко позбавитися від зайвого і повернути собі струнку фігуру. До того ж, з маленькою дитиною їй доводиться бути дуже активною.

"Від них було дуже легко позбутися! Зокрема тому, що донька нас тримає в активному режимі. Ми багато тримаємо її на руках, тому руки точно завжди будуть в хорошій формі", – поділилася Подкопаєва.

Відео: Як Лілія Подкопаєва перенесла третю вагітність (youtube.com/Світське життя)

Відзначимо, що зараз Лілія разом з коханим прилетіли в Україну і вже навіть здійснили перший світський вихід після пологів. Пара в стильних нарядах відвідала вечірку "Ніч Химер" від каналу "Україна", у рамках якої відбулася церемонія нагородження від програми "Зірковий шлях".

До речі, малятко Евеліну вони залишили в США з бабусями, сестрою і братом. Втім, поїхали вони всього на п'ять днів, а Подкопаєва залишила для донечки запас свого молока, так як годує її груддю.

Лілія Подкопаєва розсекретила ім'я новонародженої доньки

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Знаменитість зазначила, що як багатодітній мамі їй доводиться крутитися, як білці в колесі, проте все одно це велике щастя. А стати мамою в такому віці - справжнє диво.

Нагадаємо, що Лілія Подкопаєва виховує двох дітей від попереднього шлюбу з бізнесменом Тимофієм Нагорним – 12-річну доньку Кароліну і 14-річного сина Вадима. Днями у хлопця був день народження і знаменита мама зворушливо привітала його в мережі. Зазначимо, що сина вона всиновила, а Кароліну народила сама.

З глибоким декольте і червоною помадою: Подкопаєва зачарувала виходом у світ з коханим "Кожен день - подарунок": Лілія Подкопаєва зворушливо привітала сина з днем народження
Новини України Лилия Подкопаевадочь
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