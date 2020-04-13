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Вся в маму: 17-річна дочка Олени Кравець підкорила квітучою красою

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.04.2020 - 16:31
Вся в маму: 17-річна дочка Олени Кравець підкорила квітучою красою
Фото: Марія Кравець (instagram.com/ma_kravets)

Дівчина поцікавилася у підписників, як вони проводять карантин

Старша дочка зірки Квартал 95 Еены Кравець Маша вже цілком самостійна - дівчина навіть живе окремо від батьків вже якийсь час і відмінно справляється. У лютому їй виповнилося 17 років і зіркова мама зворушливо привітала її в мережі, а ще порадувала шанувальників архівним фото Марії. Як і всі, зараз дівчина дотримується режиму самоізоляції і вирішила нарешті вийти на зв'язок з підписниками свого Instagram, яких у неї майже 15 тисяч.

Кравець-молодша поділилася ніжними і сонячними "карантинними" селфи, на яких позує у фіолетовій футболці з помаранчевим принтом. На обличчі дівчини немає ні краплі косметики і вона мило зображує різні емоції на камеру.

Вся в маму: 17-річна дочка Олени Кравець підкорила квітучою красою

Фото: Марія Кравець (instagram.com/ma_kravets)

"як ваш карантин?" - поцікавилася у фоловерів Маша.

Вся в маму: 17-річна дочка Олени Кравець підкорила квітучою красоюВся в маму: 17-річна дочка Олени Кравець підкорила квітучою красою

Фото: Марія Кравець (instagram.com/ma_kravets)

Ті залишилися в захваті від юної натуральної краси дівчини і почали обсипати її компліментами, не забувши нагадати і про схожість зі знаменитою мамою.

  • Дуже красива. От би мені бути такою
  • карантин стабільно
  • красуня яка
  • Красуня
  • глазаааа
  • Красуня,як і матуся
  • Яка ж красива
  • Машка
  • яка Красива
  • Вся в маму
  • Маша, яка гарна
  • Карантин проходить чудово, як у тебе?
  • Як завжди, все тихо, спокійно))) і людей на вулицях міста мало)) тишь да гладь
  • Моє життя суцільний карантин
  • Відмінно, робота з ліжка

Вся в маму: 17-річна дочка Олени Кравець підкорила квітучою красоюВся в маму: 17-річна дочка Олени Кравець підкорила квітучою красою

Скріншот коментарів (instagram.com/ma_kravets)

Нагадаємо, раніше Олена Кравець вразила зізнанням про те, що вона могла б бути матір'ю п'ятьох дітей, а не трьох - у актриси було два викидні. Крім 17-річної Маші, у зірки підростають трирічні двійнята Ваня і Катя.

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Новини України Олена Кравецьдочь
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