Підприємлива Дорофєєва показала, як стильно одягнутися на 1000 грн

Співачка прийняла виклик шанувальників і продемонструвала, як виглядати модно без зайвих витрат

Видео: YouTube/DoDo VLOG

Популярная певица и участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева умеет выглядеть стильно и эффектно. В очередной раз звезда доказала это, опубликовав серию фото в различных образах от корейских брендов, вещи которых продаются в ее бутике. Но вот знаменитости не раз доводилось слышать от поклонников упреки в том, что быть в тренде и выглядеть модно, располагая скромным бюджетом, она бы не смогла. Надя приняла вызов, а результатами своего эксперемента поделилась в Instagram и на YouTube-канале.

Так, артистка отправилась в ближайший аутлет, где присмотрела несколько look'ов, стоимость которых не привысила 1000 грн. Она даже успела сделать снимок среди стеллажей с многочисленной обувью.

"Многие говорят – ну. конечно, мол, одеваться в бренды и выглядеть стильно - любой сможет. В принципе, я согласна с этим. Хотя, частенько бывает, что и бренды не спасают. Я думаю, что в вашем внешнем виде главную роль играете именно Вы! И вы делаете ее уникальной. Однажды я под своим фото увидела такой комментарий: "Интересно, а смогла бы ты одеться на 1000 грн так же ярко и красиво". Хм, Вызов принят!" - подтвердила Дорофеева серьезность своих намерений.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Результатами модного эксперимента певица поделилась в своем DoDo VLOG. На рынок Надя не успела. Но стоковый магазин в торговом центре вполне подошел для ее заветной цели. Блуждая среди вещей, Надя попутно давала советы и рекомендации подписчикам.

Она заявила, что если выбрать из обилия одежды сложно, то стоит присмотреться к образам на манекенах – это готовые аутфиты, которые можно смело примерить. В итоге, с пустыми руками Надя не ушла, а бюджетные покупки и цены ее очень порадовали.

Поклонникам очень понравился стильный ликбез от Дорофеевой, и они похвалили звезду за предприимчивость.

"Это очень круто! Обожаю твой стиль и как ты одеваешься и компонируешь одежду", "Топ луки. Твой стиль, как отдельный вид искусства", "Надежда, у вас прекрасный вкус! Я знаю, что раньше вы одевались на рынках и у вас с мамой был прямо ритуал. Вы классно умеете сочетать одежду!", "Какая модная, какая стильная", - нахваливали знаменитость комментаторы.

Напомним, что Надя Дорофеева восхитила сеть оригинальным образом в экстравагантном топе.

Ранее Надя Дорофеева показала неординарный look, в котором снималась в программе "Лига смеха".