"Приставили пістолет до скроні": Комарів про зустріч з наркобароном і перестрілки в Бразилії

Фото: Дмитро Комаров в Бразилії (колаж РБК-Україна)

Телеведучий Дмитро Комаров розповів про вражаючі пригоди, погоні за бандитами і про те, як ходив у небезпечты трущоби до кримінального авторитета

Недавно стартував новий сезон програми Дмитра Комарова "Світ навиворіт".

У свіжих випусках глядачі побачать Бразилію. Але зовсім не таку, якою її знають туристи, а кардинально протилежну: кримінальні розбірки, наркомафія і поліцейські, дикі джунглі і стародавні племена – знімальну групу час підготовки випусків чекало безліч небезпек.

Приміром, Комарів пыд час зйомок потрапив у лігво бразильської мафії, де йому вдалося записати інтерв'ю з наркобароном.

На презентацію нового 10 ювілейного сезону програми "Світ навиворіт" в Києві Дмитро Комаров покликав бразильську акторку і виконавицю головне ролі у фільмі "Рабиня Ізаура" Луселію Сантос.

Фото: Зірка серіалу "Рабиня Ізаура" Луселія Сантос на презентації в Києві (прес-служба)

Незабаром після презентації RBC-Lite вдалося поспілкуватися з Дмитром Комаровим про те, як знімали ювілейний сезон програми і через які ризики знімальній групі довелося пройти, щоб отримати бажаний унікальний матеріал.

Як Комаров літав навколо статуї Христа-Спасителя на вертольоті без дверей? Що він зробив, коли раптово під час зйомок впав дрон? Як телеведучий вийшов на зв'язок з бразильським наркобароном і чому приставляли пістолет до його скроні? Відповіді на ці та інші питання – у ексклюзивному інтерв'ю Дмитра.

Діма, в кожному сезоні ви наражаєтесь на небезпеку. Що сталося з вами під час цієї поїздки у Бразилію?

Бразильська мафія - найнебезпечніша! Коли ми дивимося бойовик, то занурюємося в якийсь інший світ і нам здається, що це фантастика. Уявіть, що ви дивитеся гостросюжетний бойовик про банди, де на кожному кроці йдуть постріли, де лежать трупи, мізки течуть по асфальту.

Ви дивитеся, вам здається, що це інша реальність, потім в кінотеатрі в залі вмикається світло, і ви під враженням йдете, а у вас в голові ще вібрації, і ви не можете повірити і відійти, якщо фільм дійсно хороший.

А тут уявіть, що я у цьому перебуваю, і цей фільм проходить навколо мене!

Фото: Популярний український телеведучий Дмитро Комаров презентував новий 10-й ювілейний сезон проекту "Світ навиворіт" (Facebook.com/Дмитро Комаров)

Ось я отримую дзвінок на свій What'sUp від інформатора про те, що сталося вбивство. Я сідаю за кермо, у мене є 10 хвилин, щоб доїхати до зовсім іншого району Манаус зі столиці Амазонії, щоб встигнути зняти. А вбивство пов'язане з наркорозбірками. Я хотів показати реальну ситуацію і різні аспекти життя в цій країні. Один з таких аспектів - кожну ніч відбувається 5, 10 або 15 вбивств. Це звичайна статистика в цій країні. Виходить приблизно 60 тисяч вбивств на рік на всю Бразилію.

Як ви дізнавалися інформацію про те, де відбуваються вбивства?

У Бразилії я підключався до команди, яка могла мене інформувати, давати оперативні зведення. Отримую GPS-координати, стрибаю за кермо, і мені треба встигнути, інакше не зможу зняти.

Я входжу в роль, згадую всі свої навички екстремального водіння. Ми з оператором мчимо по місту, намагаючись не накоїти нічого. Я, Саша і наш гід на задньому сидінні. У гіда круглі очі! Він не розуміє взагалі, що сталося, і чому у нас скрипить гума. Але ми встигаємо дістатися до цього місця. І бачимо - ось людина, це наркотрафікер. Ось він лежить, у нього три постріли в тіло і два контрольних у голову. Нам розповідають, що сталося, який він порушив закон.

Як ви морально трималися, бачачи таке!

Там важко перебувати, особливо перші рази. Це просто шок! І ось у мене знову пищить телефон. Я виїжджаю на нове вбивство. Приїжджаю і бачу: лежать убитими два гонщики, які викрали машину у дівчини. Викрали вони її, щоб на цій машині вчинити злочин, але поліція їх наздогнала і вбила.

Я бачу цю дівчину, яка дивом вижила. До неї підійшли, приставили пістолет, вона вийшла з-за керма і віддала машиун. Це її врятувало. Вона стоїть з мамою й плаче.

Фото: "У Бразилії я підключався до команди, яка могла мене інформувати, давати оперативні зведення" – Дмитро Комаров (прес-служба)

І тут у мене знову пищить телефон, я дивлюся - в місті відбулося чергове вбивство. Я разом з колоною поліції, що складається з 15 поліцейських машин, мчу по місту з шаленою швидкістю на чергове вбивство. Вбили того, хто балакав, як кажуть. Теж член банди.

Судячи з усього, емоції в цьому сезоні будуть піковими?

Емоції бувають різні. Вбивство і кримінал - це одні емоції, фестиваль і карнавал - це інше, сходження на Фудзіяму - це ще один вид емоцій. Сезон буде по-іншому емоційний. Не так емоційний, як інші, але не менше.

В цьому сезоні буде багато несподіванок. Наприклад, у вас під час зйомок впав дрон. Ви ці кадри заново перезнімали?

Так, звичайно. Я купив новий дрон і все заново перезняв.

Ви зазвичай запускаєте новий сезон на початку вересня, а зараз ми бачимо деяку відстрочку закуска програм. Чому?

Це пов'язано з виробничим циклом. Це звичайний поточний робочий процес. Терміни іноді зміщуються. Подивіться історію виходу наших програм: ви побачите, що не кожного разу ми запускаємося першого вересня.

Приміром, наша прем'єра була 11 грудня 2010 року, коли презентували Камбоджу.

Фото: "Світ навиворіт" у Бразилії (прес-служба 1+1)

У нас було так, що виходили програми і влітку. Зазвичай літо – це "мертвий" сезон для телебачення взагалі. Але один раз ми вирішили ризикнути, запустили програму саме влітку.

Які були рейтинги програми?

Рейтинги були прекрасні. Якраз тоді нічого не показували нового, і ми "зайшли" просто чудово!

Чим найбільше особисто вам запам'яталася Бразилія?

Ми побачили не бразильський, а амазонський карнавал. Цим він і крутіший. Це "карнавал навиворіт": він не менш масштабний, але не такий відомий, як бразильський.

А в Ріо піднімалися на статую Христа-Спасителя?

Так. Я запостив фотку в сторіз в Instagram, коли на неї піднявся. Це все, що я там зробив. У цьому й відмінність програми "Світ навиворіт" від туристичних програм: про популярні місця я багато не розповідав. Я розповідаю про маловідомі місця. Зі статуї відкривається дійсно фантастичний, незабутній вид! Але я там зняв просто сторіз, яку передрукували багато журналістів.

Але зате у випуску я покажу статую Христа-Спасителя з усіх ракурсів з вертольота. Ми, напевно, разів п'ять навколо неї пролетіли! Справа в тому, що в Ріо-де-Жанейро дуже доступна мала авіація, і там вертольоти – це не такий "космос", як в інших країнах. Ріо – неймовірно гарне місто з висоти. Тому я "оптом" купив кілька польотів відразу. І ми кілька разів в різну погоду, в різний час дня і ночі літали і просто знімали.

Фото: Дмитро Комаров піднявся на всесвітньо відому статую Христа-Спасителя в Ріо і облетів її на вертольоті кілька разів (1+1)

До речі, ми стали першими клієнтами вертолітників Ріо-де-Жанейро, які самі попросилися вилізти з вертольота і постояти на підніжці біля статуї Христа. Вони сказали: "Ти що, божевільний? Ми не дозволимо". Ми трішечки їх обдурили: показали страховку, яку ми зробили. Сказали, що будемо сидіти. Але коли ми долетіли до статуї, я виліз з вертольота і встав. Пілот на мене дивився, і найбільше побоювався моєї реакції. Він боявся, що я буду в паніці. І, в принципі, паніка має в таких випадках бути. А я виліз один раз, постояв, легко застрибнув назад і попросив зробити ще коло, мені треба було вилізти ще раз. Ми відзняли все добре.

А один раз ми полетіли на вертольоті, і я вирішив познімати з заднього сидіння, оператора посадив попереду. Я попросив вертолітників зняти обидві двері. Я більше таку помилку не допущу ніколи! Був дуже сильний вітер, швидкість польоту – понад 200 кілометрів на годину, і при цьому немає обох дверей! Коли одні двері знята, можна знімати без скла, а коли зняті дві, то у нас вийшла аеродинамічна труба. Я мріяв, коли ці 45 хвилин польоту закінчаться.

Знаєте, коли парашутист падає, у нього щоки надуті! От я сидів у вертольоті саме так! Та просто вже грався: відкривав рот, і в мене надувалися щоки. Я сів і подумав, що більше таку дурість робити не буду.

Фото: Знімальна група програми стала першими клієнтами вертолітників Ріо, які самі попросилися вилізти з вертольота і постояти на підніжці біля статуї Христа-Спасителя (1+1)

Що найважливіше та унікальне в цьому сезоні, чому його варто подивитися глядачам?

В цьому сезоні - три країни в одній. Приїжджаєш в одну країну, а там три, абсолютно різних! Перша – Амзонка: дикий світ, первісні племена, кам'яний вік. Друга країна – це Бразилія, яку ми знаємо за стереотипами: футбол, карнавал, танці, самба, розкішні пляжі, статуя Ісуса Христа.

Третє – це кримінальний світ. Просто гостросюжетний бойовик! Та ти взагалі навіть не віриш, що таке може існувати. На презентації сезону я розповідав, як мене там мало не "пришили". Багато хто хоче взяти інтерв'ю у наркобарона. Але якщо приїхати і просто запитати: "де тут у вас наркобарон, ми хочемо з ним поспілкуватися", - так діла не буде. Головне вийти на потрібних людей і дати їм завдання.

А де ви шукали цих людей?

Язик до Києва доведе, і навіть до Бразилії. Треба просто більше спілкуватися. Комунікація – моя робота.

Ви для цього листувалися з кимось?

Листувалися, зідзвонювалися. Зустрічалися таємно, у тому числі з поліцією. Пояснювали наші завдання, платили поліцейському гроші і казали: ми хочемо те-то і те-то. Він говорив, чим може допомогти, а чим – не може. Далі, ось так по ланцюжку, нам підкидали нових консультантів. Вони всі хочуть заробити гроші. І поступово ми знайшли, кого шукали. Комунікація і харизма теж важливі: потрібно ще щось, що може підкорити людей, крім грошей.

Фото: "Світ навиворіт" у Бразилії (прес-служба 1+1)

Спочатку ми знайшли українця, який давно живе там. Він назвав себе експертом з фавелів (фавели – нетрі в містах Бразилії, часто розташовані на схилах гір – ред.), пообіцяв організувати нам зйомки. Ми, думаючи, що людина давно живе і знає португальську, нам точно допоможе. Але, мабуть, у нього є якісь психічні відхилення. Це з'ясувалося вже в процесі зйомки. З його боку почалися якісь погрози в наш бік. Я спробував з ним розпрощатися. Це теж швидко не вийшло: він міцно "в'ївся" у нас, намагався домогтися обіцяного гонорару. Як з'ясувалося, він взагалі не професіонал, і навіть португальської мови нормально не знав.

Справа в тому, що я просив всіх гідів організувати нам зустріч або з наркобаронами, або з наркотрафікерами саме топових позицій. Тобто із людьми, які зсередини цим всім процесом керують. За це я готовий був платити. Так от: цей чоловік нам назвав суму, сказав, що повезе нас у потрібне місце. Сума була дуже велика! Сума була такою, як кілька київських зарплат.

Яка саме це була сума?

Скажімо так, близько пари тисяч доларів. Потім він повідомив: "Ми їдемо разом, ваш основний гід з нами не їде. Ми сідаємо в таємну машину, зустріч буде в таємному місці в темряві. Ми не можемо зустрічатися в фавелі, ми поїдемо порожньою дорогою на вершину гори. Ми зайдемо в якийсь парк і там будемо спілкуватися. Там тобі в масках дадуть інтерв'ю".

Я спочатку довіряв йому як землякові, розмірковував про ціну і про її доцільність. Потім ми посварилися, як ніби щось допомогло нам від цього відійти.

Фото: "Велика проблема в Бразилії – це те, що часто трапляються перестрілки з наркомафією і поліцією. Коли починається перестрілка – це пекло!" – Дмитро Комаров (1+1)

А потім ми зустрілися в кафе з поліцейським. Ми з ним відверто поговорили. Я розповів йому про ціну і про все те, що нам пропонував той чоловік. Поліцейський щиро здивувався і сказав: "Дякуй богу, що ти не поїхав. Уяви: ти з озброєними людьми в масках їдеш невідомо куди на таємній машині в якийсь парк на вершину гори в ліс. Хто відповідатиме за твою безпеку?! Я допоможу тобі організувати інтерв'ю з наркобароном, але я візьму на себе відповідальність, буду гарантувати тобі безпеку". Справа в тому, що велика проблема в Бразилії – це те, що часто трапляються перестрілки з наркомафією і поліцією. Коли починається перестрілка – це пекло! Там ідуть шалені кулі, і виживання – це випадок, як кому пощастить.

Тому поліцейські мені сказали: "найнебезпечніше, за що ми боїмося, коли ти опинишся у фавелі, це щоб не почалася перестрілка". Ми домовилися про гонорар, і всі були попереджені, що ми йдемо. У поліцейського була можливість проконтролювати, щоб штурму в той момент, коли ми були там, не було.

Коли ми туди поїхали, там до мене підійшов невідомий чоловік, пересмикнув затвор і приставив пістолет до моєї скроні. Я повинен був їхати з ним, і він тримав пістолет спрямованим на мене. Ми заїхали у двір, на мене направили ще п'ять-сім пістолетів. Оператор був зі мною, але в цей момент не знімав, оскільки нас усіх попросили підняти руки. Адже ми були в фавелі, ми були на неконтрольованій території. Там могло статися все, що завгодно! Нас під дулами пістолетів завезли туди, куди обіцяли. Коли на нас направили зброю, ми не знали, хто ці люди. Ми не знали, хто нас веде.

Фото: "Ми були в фавелі, ми були на неконтрольованої території. Там могло статися все, що завгодно!" - Дмитро Комаров / Кадр із відео YouTube-каналу "Світське життя"

І коли нас підвели до господаря фавела, він надів балаклаву і сказав: "Привіт, давайте спілкуватися". Кажу: "Ну, ви якось дуже суворо мене зустріли за мої ж гроші". Він сказав: "Пробач, аміго, тут такі правила, тут все так. Всіх повинні обшукати, перевірити. І все робиться із зброєю". Ми взяли це інтерв'ю, і це була рідкісна штука! Все це можна побачити в нашому новому сезоні!

Давайте трохи поговоримо про "Танці". Як ви зараз згадуєте свій досвід участь у цьому телепроекті?

Тоді мені здавалося, що "Танці" – це центр Всесвіту, і це головна подія в житті. Я тільки зараз, з новим сезоном "Танців", переоцінив минулорічний сезон. Коли зараз пішов новий сезон, я був у Бразилії, і іноді крадькома, коли у мене з'являвся інтернет, гортав мимоволі Instagram і Facebook, бачив, що тут все по неділях і понеділках буквально живе "Танцями"!" Я гортаю і бачу ситуацію, знайому з минулого року: сотні коментарів виправдання або пояснення від танцюристів або зірок. Мені ще казали, що перші два ефіри мене згадували дуже часто.

Наприклад?

Наприклад, згадували мене під час виступу Миколи Тищенка, під час виступу Лесі Никитюк. Мені висилали скріни коментарів, а там – "О, це Комарів номер два", "Це Комарів номер три!" Мені не було прикро, я посміхався. Я дивився, як ідуть баталії, як люди пишуть гнівні пости після спілкування із зірками і журі. Я дивився на все це з боку і думав: "Господи, який же я був дурень!". Рік тому я перебував у цьому процесі зсередини, я приймав це дуже близько до серця, мені здавалося, що це найважливіше для всієї країни. Але особливо, коли дивишся з боку, від цього абстрагуєшся, то думаєш: господи, це просто фан! Це просто розвага!

Тим не менш, у шоу є певний сценарій, є канва, і все одно знають заздалегідь, хто вилетить?

Я не знав, хто вилетить. Я вилетів несподівано для всіх.

Фото: "До мене підійшов невідомий чоловік, пересмикнув затвор і приставив пістолет до моєї скроні" – Дмитро Комаров (1+1)

Але ви довго протрималися.

Я протримався тільки за рахунок глядача. Виключно!

А зараз є у вас якийсь фаворит на "Танцях", якщо ви їх дивитеся?

Я не дивлюся. І не можу нічого взагалі сказати. Я цілісно не подивився навіть жодного танцю! Бачив тільки 15 секунд в Instagram, як Женя Кот летів над Мішель Андраде. Це було вражаюче!

Також мене покликав Володя Зеленський зіграти в новому "Кварталі". Мене покликали, кажуть: "Діма, буде сюрприз. Готовий до сюрпризу?". Кажу: "Ну, так". Я прийшов, а там виявилося, що був підготовлений номер про танці Колі Тищенко. Колю грав Зеленський! Я Колю Тищенко добре знаю, Коля – толковий мужик, і це – найголовніше.

Моє завдання, як виявилося, була вийти в кінці, і в цей момент весь "Квартал" встав на коліна переді мною і вибачався за те, що жартував наді мною. Вони сказали, що насправді я добре танцюю. Я сприйняв це теж з гумором. Колись мене "Квартал" по всій країні провіз, у них був ключовий номер про мене. Вони зробили з мене танцююче дерево, і у всеукраїнському турі під найбільші оплески залу на сцені з'являвся танцюючий "Комаров". Я з хлопцями з "Кварталу" дружу, вони всі дуже класні люди та я не ображаюся, звичайно.

Ви після цієї пародії не посварилися?

В тому й справа, що ні! Їм трохи соромно було, їх совість мучила. Ми перетиналися на різних заходах. Вони підходили і говорили: "Дім, ми там дещо готуємо. Ти не ображайся. Там же все по-доброму. Ти ж не якийсь депутат, щоб ображатися". Підходили хлопці-актори, вибачалися. Звичайно, це гумор, я це розумію. Це хороший добрий гумор, на який просто неможливо ображатися!

Нагадаємо, в Бразилії телеведучий Дмитро Комаров провів більше трьох місяців, знімаючи відео для нового сезону своєї програми.

Також творці програми "Світ навиворіт" пішли на ризик для життя і зустрілися з ватажком бразильської банди.

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