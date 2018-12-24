Дмитро Комаров показав місце неземної краси (фото)

Фото: Дмитро Комаров (instagram.com/komarovmir)

Від краси та масштабу захоплює дух

Відомий український телеведучий тревел-шоу "Світ Навиворіт" Дмитро Комаров, який проник у наркотрафік в Бразилії, поділився з шанувальниками знімком місця "неземної краси". Фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram. На ньому зображений комплекс водоспадів Ігуасу, що знаходиться на кордоні між Бразилією і Аргентиною.

На кадрі, зробленому з висоти, передана вся міць і захоплююча краса цього дива природи.

"Ігуасу. Чудо світу. Неземна краса. Максимальна висота, з якої падає вода - 82 метри. Вище Ніагарського водоспаду. Об'ємом води, що падає за секунду, можна напоїти велике місто. Одне з найсильніших місць, які я бачив", - написав Комаров під знімком.

Фото: (instagram.com/komarovmir)

Підписники ведучого також прийшли в захват і поділилися своїми емоціями в коментарях. Ті, хто теж там бував, підтвердили слова Дмитра, що це місце просто неймовірне.

"Шкода фотографія не передає всю міць і масштаб";

"Пощастило там побувати теж";

"От би побачити всю цю красу своїми очима ! Дуже красиво!";

"Неймовірна картина";

"Ось це енергетика";

"А якщо це все побачити вживу, то напевно такий дух захоплює";

"Абсолютно згодна. Дуууже потужне. Мені більше сподобалося з Аргентинської сторони";

"Красивий вигляд і яка природа багата";

"Це щось нереальне";

"Діма, дякую! Продовжуєш відкривати нам дива планети! Прямо як в гостях у казки", - пишуть шанувальники знаменитого телемандрівника.

Скріншот коментарів: (instagram.com/komarovmir)

Відзначимо. що десятий ювілейний сезон "Світу навиворіт" з Дмитром Комаровим знімався в країні контрастів Бразилії. Він вже виходить на українському телебаченні, однак ведучому разом з оператором довелося повернутися в Бразилію, щоб дещо дозняти.

Наприклад, раніше він показав грозовий фронт з вікна літака.

Фото: (instagram.com/komarovmir)

"Шановні пасажири, ми облітаємо грозовий фронт, зберігайте спокій, у нас є запас палива", - надихаюче звернувся капітан. Поки в ефірі був святковий випуск, ми облітали грозу)) Красиву! Затримці я був тільки радий, бо все ніяк не міг знайти час доробити текстову частину випуску на наступний сезон. Роблю це в літаках. Сьогодні у нас великий внутрішній переліт з Бразилії, з двома пересадками. Попереду ще 2 польоту. За цей час я міг би долетіти прямим рейсом до Європи, але Бразилія настільки велика, що внутрішні переміщення забирають багато часу. Все, пішов заряджати ноутбук перед наступним польотом. А по прильоту ми обладнаємо в машині начиткову: встановимо на задній підголівник професійний мікрофон, вкриємо мене з усіх боків спеціальним поролоном, і я буду начитувати вже для наступних серій. Робота йде нон стоп. Щоб ви вчасно побачили наступний сезон, його важливо робити вже зараз, чим ми і займаємося", - поділився невтомний Комаров.

Раніше Дмитро Комаров розповів про зустріч з наркобароном і перестрілки в Бразилії.

Нагадаємо, в Бразилії телеведучий Дмитро Комаров провів більше трьох місяців, знімаючи відео для нового сезону своєї програми.

Також творці програми "Світ навиворіт" пішли на ризик для життя і зустрілися з ватажком бразильської банди.

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