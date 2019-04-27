Позитив - це від тата! Потап розчулив мережу фото з сином

Потап з сином (фото: instagram.com/realpotap)

Потап порівняв хлопчика з героєм популярного мультфільму

Потап, який раніше відвідав Францію в компанії Насті Каменських, показав в мережі кумедні фото зі своїм сином Олексієм. На знімку хлопчик зі скуйовдженим волоссям і зачіскою а-ля Барт Сімпсон, а на іншому - за грою з м'ячем на вулиці. Відомий продюсер і реп-виконавець Олексій Потапенко зазначив у своєму Instagram, що дитина завжди в доброму гуморі.

У підписі до кадру він зізнався, що Олексій - наче його персональний герой мультиплікаційного серіалу "Сімпсони".

"Мій власний Барт Сімпсон. Потапчик завжди на позитиві!" - підписав кадри музикант.

Потап показав в мережі свого підрослого сина (фото: instagram.com/realpotap)

У коментарях до повідомлення підписники Потапа захоплюються чудовими знімками і зазначають, що хлопчик зовні дуже схожий на свою маму, а внутрішньо - на батька.

Неймовірний Барт Сімпсон! Причуханом точно схожий!

Схожий до речі;

Розумний пацан!

Андрюха красава. Обіграй батю у футбол

Вилитий мама

Позитив - це від тата!

Потапчик завжди на позитиві, зізнався музикант (фото: instagram.com/realpotap)

Як повідомлялося раніше, нещодавно Потап разом із сином літав в аеродинамічній трубі.

Також ми писали про те, що Потап виконав разом зі своїм сином Андрієм кумедний речетатив по дорозі зі школи.

Нагадаємо також, що колишня колега по дуету Потапа Настя Каменських емоційно подякувала йому за причетність до свого нового музичного досягнення.