ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Позитив - це від тата! Потап розчулив мережу фото з сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.04.2019 - 21:48
Позитив - це від тата! Потап розчулив мережу фото з сином
Потап з сином (фото: instagram.com/realpotap)

Потап порівняв хлопчика з героєм популярного мультфільму

Потап, який раніше відвідав Францію в компанії Насті Каменських, показав в мережі кумедні фото зі своїм сином Олексієм. На знімку хлопчик зі скуйовдженим волоссям і зачіскою а-ля Барт Сімпсон, а на іншому - за грою з м'ячем на вулиці. Відомий продюсер і реп-виконавець Олексій Потапенко зазначив у своєму Instagram, що дитина завжди в доброму гуморі.

У підписі до кадру він зізнався, що Олексій - наче його персональний герой мультиплікаційного серіалу "Сімпсони".

"Мій власний Барт Сімпсон. Потапчик завжди на позитиві!" - підписав кадри музикант.

Позитив - це від тата! Потап розчулив мережу фото з синомПозитив - це від тата! Потап розчулив мережу фото з синомПотап показав в мережі свого підрослого сина (фото: instagram.com/realpotap)

У коментарях до повідомлення підписники Потапа захоплюються чудовими знімками і зазначають, що хлопчик зовні дуже схожий на свою маму, а внутрішньо - на батька.

  • Неймовірний Барт Сімпсон! Причуханом точно схожий!
  • Схожий до речі;
  • Розумний пацан!
  • Андрюха красава. Обіграй батю у футбол
  • Вилитий мама
  • Позитив - це від тата!

Позитив - це від тата! Потап розчулив мережу фото з синомПозитив - це від тата! Потап розчулив мережу фото з синомПотапчик завжди на позитиві, зізнався музикант (фото: instagram.com/realpotap)

Як повідомлялося раніше, нещодавно Потап разом із сином літав в аеродинамічній трубі.

Також ми писали про те, що Потап виконав разом зі своїм сином Андрієм кумедний речетатив по дорозі зі школи.

Нагадаємо також, що колишня колега по дуету Потапа Настя Каменських емоційно подякувала йому за причетність до свого нового музичного досягнення.

"Пізнав і полюбив": Потап розповів про випадок у Парижі, що змінив його життя "Весна чи кохання?" Романтичний Потап зворушив радісною новиною
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Потап
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся