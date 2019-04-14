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Повний ульот: Потап показав, як відривається з сином (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.04.2019 - 21:11
Повний ульот: Потап показав, як відривається з сином (відео)
Фото: Потап(instagram.com/realpotap)

Потап в аеротрубі кинув виклик силі гравітації

Відомий український продюсер і співак Потап, який нещодавно похвалився підтягнутою фігурою і зміною свого іміджу, разом з дітворою відправився за гострими враженнями та поділився зі своїми фанами фото і відео польоту в аеродинамічній трубі. Кадри артист опублікував у своєму Instagram.

Як видно на фото, чоловіча компанія в прямому сенсі слова вирішила відірватися - в одному зі столичних розважальних закладів екстремали змогли злетіти над землею.

Повний ульот: Потап показав, як відривається з сином (відео)

Потап із сином Олексієм (Фото: instagram.com/realpotap)

Як видно на фото, Потап із сином Олексієм в спеціальних захисних комбінезонах та шоломах радіють після перемоги над силою тяжіння.

Додамо, що в трубі за ними стежив інструктор, щоб політ проходив нормально і без несподіваних ускладнень.

Повний ульот: Потап показав, як відривається з сином (відео)

Чоловіча компанія розважалася в аеротрубі (фото: instagram.com/realpotap)

До речі, в аеротрубі пару років тому шоумен, ведучий та волонтер Сергій Притула влаштував своєму синові день народження.

Відео: instagram.com/realpotap

У коментарях до фото і відео Потапа його підписники захоплюються таким видов відпочинку з малюками. Також багато зізнаються, що теж мріють так політати.

  • Крутезно!
  • Потужно!
  • Я теж туди хочу!
  • Вихідний весело і з користю;
  • Прикольно, я б хотіла спробувати, але боюся, що з моєю талановитістю подачу повітря перекриють саме на мені;
  • Який ви молодець! Все і всюди встигаєте, і навіть дітям приділити увагу;
  • Політ нормальний?
  • Просто круті пацани!
  • Теж літала в аеротрубі, дуже сподобалося, навіть намагалася виконувати елементарні трюки!
  • Ось де ти треки вигадуєш!

Як повідомлялося раніше, Потап виконав разом зі своїм сином Андрієм кумедний речетатив по дорозі зі школи.

Також ми писали про те, що колишня колега по дуету Потапа Настя Каменських емоційно подякувала його за причетність до свого нового музичного досягнення.

Нагадаємо, нещодавно Потап показав, з ким він провів активні вихідні і чим займався під час вікенду.

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