"Спасибі, Потапчик": Настя Каменських нарешті поділилася радісною новиною з прихильниками

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Українська співачка подякувала продюсеру за найщасливіший день у її житті

Настя Каменських, яка нещодавно заінтригувала прихильників кадром в Instagram, на якому в напівтемряві ресторану багатозначно поблескивало обручка на безіменному пальці співачки, відкрито поділилася зі своїми шанувальниками радісною новиною.

В stories Настя Каменських (яка виступає під псевдонімом NK) опублікувала кілька коротких відео, на яких подякувала Потапу і свїй команді за самий неймовірний і чудовий день в її житті.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Сьогодні у мене неймовірний день, таке свято! Пісня Peligroso знаходиться в чарті Billboard 4 тижні, цілий місяць. Жоден український артист ще цього не досягав", - поділилася Каменських своїм успіхом.

Скріншот: stories (instagram.com/kamenskux)

"Я хочу сказати спасибі всій своїй команді NK-team і, звичайно ж, Олексію Потапенку! Потапчик!" - Настя емоційно подякувала всім, хто працював над піснею разом з нею.

Варто сказати, що шанувальники Потапа і Насті давно підозрюють їх у романі і постійно цікавляться, чому артисти так багато часу проводять в компанії один одного, а також просять прокоментувати свої відносини і не тримати їх у невіданні.

До речі, підписники Насті Каменських та Олексія Потапенка запідозрили, що артисти також разом їздили у відпустку, адже особливо уважні шанувальники помітили, що на курортних кадрах вони позують у одного і того ж басейну.

Факти про Насті Каменських (відео: РБК-Україна)