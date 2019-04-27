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Позитив - это от папы! Потап умилил сеть фото с сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.04.2019 - 21:48
Позитив - это от папы! Потап умилил сеть фото с сыном
Потап с сыном (фото: instagram.com/realpotap)

Потап сравнил мальчика с героем популярного мультфильма

Потап, который ранее посетил Францию в компании Насти Каменских, показал в сети забавные фото со своим сыном Алексеем. На снимке мальчик со взъерошенными волосами и прической а-ля Барт Симпсон, а на другом - за игрой с мячем на улице. Известный продюсер и рэп-исполнитель Алексей Потапенко отметил в своем Instagram, что ребенок всегда в добром расположении духа.

В подписи к кадру он признался, что Алеша - словно его персональный герой мультипликационного сериала "Симпсоны". 

"Мой собственный Барт Симпсон. Потапчик всегда на позитиве!" - подписал кадры музыкант.

Позитив - это от папы! Потап умилил сеть фото с сыном

Потап показал в сети своего подросшего сына (фото: instagram.com/realpotap)

В комментариях к сообщению подписчики Потапа восхищаются чудесными снимками и отмечают, что мальчик внешне очень похож на свою маму, а внутренне - на отца. 

  • Невероятный Барт Симпсон! Причуханом точно похож!
  • Похож кстати;
  • Умный пацан!
  • Андрюха красава. Обыграй батю в футбол
  • Вылитый мама
  • Позитив - это от папы!

Позитив - это от папы! Потап умилил сеть фото с сыном

Потапчик всегда на позитиве, признался музыкант (фото: instagram.com/realpotap)

Как сообщалось ранее, недавно Потап вместе с сыном летал в аэродинамической трубе.

Также мы писали о том, что Потап исполнил вместе со своим сыном Андреем забавный речетатив по дороге из школы.

Напомним также, что бывшая коллега Потапа по дуэту Настя Каменских эмоционально поблагодарила его за причастность к своему новому музыкальному достижению.

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