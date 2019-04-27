Позитив - это от папы! Потап умилил сеть фото с сыном

Потап с сыном (фото: instagram.com/realpotap)

Потап сравнил мальчика с героем популярного мультфильма

Потап, который ранее посетил Францию в компании Насти Каменских, показал в сети забавные фото со своим сыном Алексеем. На снимке мальчик со взъерошенными волосами и прической а-ля Барт Симпсон, а на другом - за игрой с мячем на улице. Известный продюсер и рэп-исполнитель Алексей Потапенко отметил в своем Instagram, что ребенок всегда в добром расположении духа.

В подписи к кадру он признался, что Алеша - словно его персональный герой мультипликационного сериала "Симпсоны".

"Мой собственный Барт Симпсон. Потапчик всегда на позитиве!" - подписал кадры музыкант.

Потап показал в сети своего подросшего сына (фото: instagram.com/realpotap)

В комментариях к сообщению подписчики Потапа восхищаются чудесными снимками и отмечают, что мальчик внешне очень похож на свою маму, а внутренне - на отца.

Невероятный Барт Симпсон! Причуханом точно похож!

Похож кстати;

Умный пацан!

Андрюха красава. Обыграй батю в футбол

Вылитый мама

Позитив - это от папы!

Потапчик всегда на позитиве, признался музыкант (фото: instagram.com/realpotap)

Как сообщалось ранее, недавно Потап вместе с сыном летал в аэродинамической трубе.

Также мы писали о том, что Потап исполнил вместе со своим сыном Андреем забавный речетатив по дороге из школы.

Напомним также, что бывшая коллега Потапа по дуэту Настя Каменских эмоционально поблагодарила его за причастность к своему новому музыкальному достижению.