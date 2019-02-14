Читалка ще не виросла: Потап із сином "порвали" мережу (відео)

Фото: Потап(instagram.com/realpotap)

Артист забрав сина після школи і зважився на музичний експромт

Відомий український продюсер і співак у стилі реп Потап, який нещодавно став жертвою аферистів, виконав разом зі своїм сином Андрієм кумедний речетатив. Відео артист опублікував на своїй сторінці в Instagram у четвер, 14 лютого.

На кадрах видно, як тато з хлопчиком йдуть по вулиці. В цей час музикант експромтом вирішив "прочитати тєлєгу". Однак 10-річний син нібито залишився не у захваті від виконання.

Закінчилося тим, що юний критик просто поспішив подалі від приголомшеного батька, який "його ганьбить":

Фото: скріншот instagram.com/realpotap

"Я забираю сина зі школи

У нас по дорозі з ним свої приколи

І тут він мені несподівано сказав...", - почав було Потап.

"Тато, ну чого ти так погано прочитав?" - закінчив хлопчик.

Фото: Потап і його син (instagram.com/realpotap)

Артист здивовано перепитав, що значить погано прочитав?

А потім вже навздогін вигукнув: "Чуєш, ти, у тебе ще читалка не зросла, алльо?"

Відео: instagram.com/realpotap

Смішний експромт по достоїнству оцінили підписники Потапа. Ось вони дійсно були у захваті:

"Класні";

"Ви круті";

"Роки беруть своє";

"Високі відносини людей, які читають";

"Клас! Дай бог вам здоров'я!"

Скрін коментарів: instagram.com/realpotap

Зазначимо, що Потап любить пожартувати над іншими, вміє сміятися над собою і не перестає по-доброму провокувати публіку. Так, нещодавно він примудрився спантеличити шанувальників романтичним фото зі своєю колегою Тіною Кароль, над якою, до речі, теж по-дружньому кепкував.

Також ми писали про те, що підопічна Потапа і його екс-колега по дуету Настя Каменських емоційно подякувала йому за причетність до свого нового музичного досягнення.