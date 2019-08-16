"Приголомшлива відпустка": колишня дружина Потапа засипала мережу фото сімейного відпочинку в Туреччині

Ірина Горова, колишня дружина виконавця і продюсера Потапа, в той час як він полетів у весільну подорож до Європи, вирушила на відпочинок у Туреччину. Разом зі своєю знаменитою мамою поїхали на курорт і її діти — син Андрій і донька від першого шлюбу — Наталія. Сім'я відмінно провела час на турецькому узбережжі і поділилася зі своїми фоловерами серією яскравих фото, які Ірина супроводила відвертими зізнаннями.

Фото: "Хлопчика потрібно любити і цілувати 100 разів на день, тоді він виросте дуже позитивною людиною", - вважає Ірина (instagram.com/gorovaya_irina)



Фото: "Моя крутєйша мала! Мій мотиватор на відпочинку! Спорт, релакс, тільки здорове харчування, запливи. Люблю моя подружайка", - зізнається в міцній дружбу зі своєю дочкою зіркова мама (instagram.com/gorovaya_irina)

На що її дочка Наталя відповіла не менш ніжним визнанням.

Скріншот: "Моя ріднаааа, як я тебе люблю і вдячна за все-все-все!" (instagram.com/gorovaya_irina)



Фото: "Happiness" (instagram.com/gorovaya_irina)

Фото: "Моменти... так важливо іноді зупинитися і насолодитися красою, відчуттям щастя, спокою і гармонії у всьому", - так описала Горова свій відпочинок з дітьми (instagram.com/gorovaya_irina)

Фото: "Подружка, доню, мій піар менеджер, підтримка у найскладніші моменти. Це можливо, коли з найперших днів з дітьми вибудовуєш близькі відносини",- спільні кадри Ірини та Наталі такі зворушливі (instagram.com/gorovaya_irina)

Фото: "Яка ж була приголомшлива відпустка! Спасибі всім, хто розділив з нами ці дні", - подякувала Ірина (instagram.com/gorovaya_irina)

Варто відзначити, що і у Ірини і її дочки відмінні фігури і дівчата не соромлячись публікують фото в купальниках.

А також примітно, що син Потапа та Ірини Горової не обділений батьківською увагою і часто проводить час із зоряним татом. Батько і син часто вибирають активні і навіть екстремальні заняття для спільного відпочинку.

А ще, відомо, що Ірина Горова часто подорожує світом, так недавні кадри з сонячної Ямайки сталі цьому підтвердженням.