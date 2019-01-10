"У нашій сім'ї поповнення": падчерка Потапа заінтригувала фото з Ямайки

Фото: Наталія Горова (instagram.com/natashka.gorovaya)

Дівчина разом з мамою і братом відпочиває на Ямайці

Дочка колишньої дружини українського продюсера і артиста Потапа Ірини Горової, його падчерка Наталя, яку шоумен виховував з двох років, заінтригувала мережу несподіваними фото з Ямайки. Зазначимо, що 20-річна дівчина зараз перебуває в круїзі по екзотичних островах разом з мамою і молодшим братом, рідним сином Потапа Андрієм.

На своїй сторінці в Instagram Наташа опублікувала фото з темношкірою дитиною, яку вона тримає на руках, і заявила, що у них в родині поповнення.

Фото: Наталія Горова (instagram.com/natashka.gorovaya)

"У нашій сім'ї поповнення. Мені здається чи ми милашки?" - прокоментувала кадри Горова.

Фото: Наталія Горова (instagram.com/natashka.gorovaya)

Підписники дівчини запевнили її, що вони дуже милі, і висловили надію, що вона пожартувала щодо нового члена сім'ї.

"Милашки) і малої такий милий)", "Дуже милі", "Тобі личить", "Несподівано", "Лапочки", "Новий хлопець?", "Аааааааа. Клас!!! Милота наймиліша!!! Несподіване поповнення. Ти ж жартуєш?" – написали фолловери Наталії в коментарях до знімка.

Скріншот коментарів: (instagram.com/natashka.gorovaya)

Раніше падчерка Потапа розповіла про їхній відпочинок на сонячній Ямайці.

"Ми прокинулися в порту Montego Bay, Jamaica. Сьогодні наш день був виїзний з корабля. Ми відвідали водоспад, куди з'їжджається дуже багато туристів.

Ми поринули, пофоткались і поїхали далі вивчати села Ямайки.

На жаль, у нас тільки 7 годин було на екскурсію, 3 з яких пішло на дорогу. Що цікаво знати: тут дуже гарна природа! Дуже багато різної рослинності. Мало будинків і багато зелені. Живуть тут досить бідно. Величезна кількість будинків низькі, неміцні з-за частих ураганів. Високі будинки для них не практичні - занадто багато розрухи буде. Тут вирощують марихуану. Саме звідси походить ром Captain Morgan. Славиться також хорошою кавою - Blue Mountain. Її вирощують на вершині гори з ідентичною назвою. У 1494 році Колумб відкрив Ямайку. Національне блюдо - Ackee and saltfish. Ackee - місцевий фрукт. Росте на деревах. Що цікаво - поки він закритий у ньому знаходяться гази, які можуть отруїти людину. Але коли він розкривається, його смажать разом з солоною рибою", - поділилася Наташа.

Вона також виклала барвистий знімок зі своєю мамою і зізналася, що їй дуже весело і комфортно відпочивати з нею. Кадр був зроблений на Багамських островах.

Фото: Наталія Горова з мамою (instagram.com/natashka.gorovaya)

"Це реально кайф мандрувати з тобою, @gorovaya_irina. Коли жодна людина не сприймає нас як маму і доньку. Коли нам весело і ми можемо з легкістю піти потанцювати на дискотеку і неважливо що ми будемо одні серед натовпу стареньких людей. Коли можемо поговорити на будь-які теми і заспокоїти одна одну, підказати. І звичайно ж. Нікуди без @potapchiq який робить такі чудові фотки. Люблю вас", - зворушливо написала дівчина.

Фото: Наталія Горова (instagram.com/natashka.gorovaya)

Нагадаємо, раніше шанувальники Потапа і Насті Каменських запідозрили, що артисти разом перебувають на відпочинку в Мексиці. Співачка і продюсер окремо один від одного опублікували на своїх instagram-сторінках фото біля басейну. Від чіпких поглядів прихильників не вислизнула деталь, що басейн на двох фото дивно схожий.

Зазначимо, що січень — традиційно сезон відпусток зірок. Осадча і Джамала вирушили на Маврикій. При цьому нещодавно Джамала показала спортивну фігуру після пологів.

У свою чергу Катя Осадча поділилася яскравим фото в образі "рятівниці Малібу".