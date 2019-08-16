"Потрясающий отпуск": бывшая жена Потапа засыпала сеть фото семейного отдыха в Турции

Ирина Горовая, бывшая супруга исполнителя и продюсера Потапа, в то время как он улетел в свадебное путешествие в Европу, отправилась на отдых в Турцию. Вместе со своей знаменитой мамой на курорт поехали и ее дети — сын Андрей и дочь от первого брака — Наталья. Семья отлично провела время на турецком побережье и поделилась со своими фолловерами серией красочных фото, которые Ирина сопроводила откровенными признаниями.

Фото: "Мальчика нужно любить и целовать 100 раз в день, тогда он вырастет очень позитивным человеком", - считает Ирина (instagram.com/gorovaya_irina)



Фото: "Моя крутейшая малышка! Мой мотиватор на отдыхе! Спорт, релакс, только здоровое питание, заплывы. Люблю моя подружайка", - признается в крепкой дружбе со своей дочерью звездная мама (instagram.com/gorovaya_irina)

На что ее дочь Наталья ответила не менее нежным признанием.

Скриншот: "Моя роднаааая, как я тебя люблю и благодарна за все-все-все! "(instagram.com/gorovaya_irina)



Фото: "Happiness" (instagram.com/gorovaya_irina)

Фото: "Моменты... так важно иногда остановиться и насладиться красотой, ощущением счастья, спокойствия и гармонии во всем", - так описала Горовая свой отдых с детьми (instagram.com/gorovaya_irina)

Фото: "Подружка, доченька, мой пиар менеджер, поддержка в самые сложные моменты. Это возможно, когда с самых первых дней с детьми выстраиваешь близкие доверительные отношения", - совместные кадры Ирины и Натальи так трогательны (instagram.com/gorovaya_irina)

Фото: "Какой же потрясающий был отпуск! Спасибо всем, кто разделил с нами эти дни", - поблагодарила Ирина (instagram.com/gorovaya_irina)

Стоит отметить, что и у Ирины и у ее дочери отменные фигуры и поэтому девушки не стесняясь публикуют фото в купальниках.

А также примечательно, что сын Потапа и Ирины Горовой не обделен отцовским вниманием и часто проводит время со звездным папой. Отец и сын зачастую выбирают активные и даже экстремальные занятия для совместного отдыха.

А еще, известно, что Ирина Горовая часто путешествует по миру, так недавние кадры с солнечной Ямайки стали этому подтверждением.