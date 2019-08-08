"Настя помолодшала, Потап став красивішим": Каменських зачарувала прощальним фото з Італії

Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники помітили, що Настя дуже закохана в Потапа!

Настя Каменських і Потап попрощалися з казковою Італією, але до наступної поїздки. Нагадаємо, що зоряна пара музикантів пару тижнів тому похвалилася шанувальникам приємною новиною - вони відлетіли на італійський острів Сардинія. Саме тут Потап і Настя "догуляли" свій медовий місяць. Зазначимо, що як раз перед поїздкою в одному з інтерв'ю Потап зізнався, що Настя завжди мріяла відпочити з коханим в Італії. Крім того, вони "не догуляли" свій медовий місяць. Так що український репер виконав відразу два обіцянки!

Перебуваючи в Італії, Каменських буквально засипала своїх шанувальників десятками фото і відео з відпочинку. Українська співачка ділилася всіма моментами відпустки. Але особливо часто показувала, звичайно ж, нові образи - в яскравих літніх сукнях та купальниках. Тепер же співачка показала фото з Потапом, якому вирішила зворушливо подякувати за влаштовану їм сказу.

Настя, як правило, небагатослівна. Але і без того зрозуміло, що вона дійсно дуже вдячна коханому.

“Це був приголомшливий відпочинок! Смачний! Веселий! І незабутній! Спасибі всім... Особливо моєму Потапу", - зазначила Настя. До речі, співачка також згадала своїх друзів, які також супроводжували її у поїздці. А саме - соліст групи "Время и Стекло" Олексій Завгородній і його дружина Аня.

На знімку щаслива пара позує разом. При цьому Настя ніжно пригорнулася до Потапа.

Закохані Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники виконавиці також поспішили прокоментувати її нове фото:

"Класні і красива пара"

“Дуже красива пара! Ви світитеся від щастя"

"Офігенна солодка парочка"

"Так, дуже рада що ви відпочили, супер парочка, Потап все кращає і кращає, Настя помолодшала"

"Яка гарна пара!"

"Настуня так сильно його любить"

“Ви дуже-дуже-дуже красива пара Щастя вам та любов"

"Ох Потап став таким гарним"

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше Настя Каменських в білосніжному купальнику знову "засвітила" апетитні форми. Співачка наголосила, що повертається в Україну з "величезним списком ідей".

Також пекуча Каменських захопила ефектним образом на Сардинії. Співачка позувала у короткій сукні з деніму. При цьому прихильники Насті зазначили, що на цьому фото вона схожа на Клеопатру.