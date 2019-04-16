Допоможіть вибрати: Ольга Фреймут спантеличила мережу важливим питанням

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведуча показала розкішне вбрання для особливого випадку

Відома телеведуча, а тепер ще й письменниця Ольга Фреймут не так часто радує шанувальників знімками в Instagram. Особисті фото з'являються на її сторінці нечасто, а кадри зі світських заходів незмінно викликають шквал компліментів – фанів захоплює витонченість і елегантність образів зірки. Але по-справжньому їх здивувало те, що Ольга попросила допомогти їй з вибором вбрання для важливого заходу. Теледіва показала в Instagram два варіанти розкішних дизайнерських суконь від українського бренду OKSANA MUKHA і поцікавилася, в якому з них краще вийти у світ.

Шикарна червона сукня по фігурі з спідницею з найтоншого фантіну, прикрашене пір'ям бездоганно підкреслило фігуру Ольги. А образ в довгому золотом вбранні з відкритими плечима і ключицями, а також оригінально оформленими ліфом в області декольте виглядав не менш бездоганно. Як тут не розгубитися!

"Друзі, 18 квітня - церемонія нагородження переможців за результатами міжнародного дослідження Randstad Employer Brand Research, Україна - 2019. Я маю честь вести цей захід . Допоможіть , будь ласка, зверни плаття від Оксани Мухи. Червона, чи золота сукенка?" - запитала ведуча.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

На допомогу зірці поспішили її підписники. Думки коментаторів розділилися: одним більше припало до смаку червоня сукня, інші ж більше схилялися до золотого вбрання. Були навіть ті, хто запропонував взяти з собою обидва варіанти і просто змінити їх на місці.

"Золота! Альо в будь-якому випадку, будете цукерочка", "Особисто як на мене, то червоне сплачуючи дуже Вам пасує. Ви як королева в ньому, Ви, звісно, завжди така витончена, гарна дуже приємно за Вами спостерігати", "Червона неймовірно красива. Альо золота Вам більше до лиця", "Однозначно червоне, таке плаття, як золоте була схожа Осадчої, а ось червоного такого ніде не бачила! Дуже оригінальна!", "Золота личить. Розкішно", - ділилися враженнями комментатори.

Нагадаємо, що Ольга Фреймут влаштувала з чоловіком романтику в Каннах на Лазурному березі.

Раніше Ольга Фреймут поділилася фотосетом з весняної Італії. Вона відвідала книжкову виставку в Болоньї.