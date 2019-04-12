Любов по-французьки: Ольга Фреймут показала романтику з чоловіком в Каннах

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведуча насолоджується відпочинком на Лазурному березі

Відома телеведуча Ольга Фреймут та її чоловік Володимир Локотко – одна з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу і, судячи з усього, щасливих теж. Шанувальники з задоволенням стежать за появою зіркової сім'ї на публіці і з радістю коментують спільні фото Ольги і Володимира в Instagram, а такими знімками вони балують підписників нечасто. Втім, зараз подружжя знаходяться в Каннах, про що ведуча повідомила в сторіз. Вони насолоджуються часом на Лазурному березі і товариством один одного.

Так, зірка показала кадр, на якому зображена в компанії коханого. Ольга і Володимир сидять на відкритій терасі ресторану. Теледіва присіла на підлокітник стільця чоловіка, а він ніжно обійняв її однією рукою. На ведучої – класичні джинси і затишний сірий светр, а повсякденний образ доповнюють сонячні окуляри і годинник. Пара виглядає розслаблено і щасливо, на їх обличчях грає ледь помітна посмішка. "Канни", - коротко підписала кадр Ольга.

Фото: Ольга Фреймут з чоловіком (instagram.com/freimutolia)

Також вона показала приголомшливу картина, що відкривається погляду на Лазурному березі. Пляж, море і гори вдалині на фоні блакитного неба.

"На Лазурному березі читаю Фіцжеральда "Ніч лагідна" про ці місця», - розповіла Ольга.

Також раніше ведуча навідалася в затишний місцевий магазин вінтажних ляльок і купила для молодшої дочки іграшку, яку вирішила назвати на честь господині бутіка.

"Улюблений магазин в Каннах. Іграшки з минулого. Ляльку Євдокії назву на честь господині Маппі", - зізналася Ольга.

Фото: Ольга Фреймут завітала улюблений магазин в Каннах (instagram.com/freimutolia)

Раніше Ольга Фреймут поділилася фотосесією з сонячної Італії. Вона встигла побувати на книжковій виставці в Болоньї, а також зустрітися з друзями.

До слова, Ольга Фреймут зачарувала своїм виходом у світ разом з чоловіком Володимиром Локотко. Ведуча з'явилася на людях у вишуканій чорній прозорій сукні.