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Дольче віта: Ольга Фреймут зачарувала елегантним образом в Італії

Lite » Мода 04.04.2019 - 13:36
Дольче віта: Ольга Фреймут зачарувала елегантним образом в Італії
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведуча влаштувала собі міні-канікули в Італії

Популярна телеведуча і мама трьох дітей Ольга Фреймут найчастіше подорожує разом з чоловіком і дітьми, однак на цей раз вона влаштувала собі невеликі канікули в Італії в самоті. Звичайно ж, теледіва поїхала туди по роботі, проте встигла також насолодитися теплою погодою і смачною кухнею, а також похвалитися стильним вбранням.

Знаменитість, яка крім роботи на ТБ ще й пише і видає власні книги, не змогла пропустити велику книжкову виставку в атмосферній Болоньї. Знімками Фреймут поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ольга пройшлася по червоній доріжці заходу в елегантному бежевому платті, накинувши на плечі синій плащ. Доповнили простий, але ефектний образ колготки в горошок, чорна сумочка і червоні туфлі досить незвичайної форми від улюбленого бренду зірки Chloe. Не забула вона і про сонцезахисні окуляри.

"Яка цікава у мене середа. На книжковій виставці у Болонії", - повідомила ведуча.

Дольче віта: Ольга Фреймут зачарувала елегантним образом в Італії

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Пізніше вона показала фото з кафе, де трохи відпочила і смачно перекусила.

"Книги, друзі, Італія. Іноді приємно втікати - нехай і на день", - зізналася Фреймут.

Дольче віта: Ольга Фреймут зачарувала елегантним образом в Італії

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Підписникам сподобався наряд і образ знаменитості, хоча її туфлі викликали неоднозначну реакцію в коментарях.

  • "Туфлі жахливі"
  • "Неймовірна!"
  • "Ідеальний лук, концентрацію #chloe зашкалює"
  • "Така гарнюня!"
  • "Як дівчинка))))"
  • "Які гарні туфлі"
  • "Чудово виглядаєте!"
  • "Сама чарівність!"
  • "Туфлі кошмар який"
  • "Олечка - пташка!!!!! Тааакая хороша!!! Все при ній)"
  • "Від Вас віє чистотою і весною!!!!"
  • "Ві велика молодчинка!"

Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут поділилася рідкісним фото молодшої дочки Євдокії.

Ми також писали, що Ольга Фреймут влаштувала романтичні канікули з чоловіком в Тель-Авіві в честь свого дня народження. 25 лютого Фреймут виповнилось 37 років.

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