Дольче віта: Ольга Фреймут зачарувала елегантним образом в Італії

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведуча влаштувала собі міні-канікули в Італії

Популярна телеведуча і мама трьох дітей Ольга Фреймут найчастіше подорожує разом з чоловіком і дітьми, однак на цей раз вона влаштувала собі невеликі канікули в Італії в самоті. Звичайно ж, теледіва поїхала туди по роботі, проте встигла також насолодитися теплою погодою і смачною кухнею, а також похвалитися стильним вбранням.

Знаменитість, яка крім роботи на ТБ ще й пише і видає власні книги, не змогла пропустити велику книжкову виставку в атмосферній Болоньї. Знімками Фреймут поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ольга пройшлася по червоній доріжці заходу в елегантному бежевому платті, накинувши на плечі синій плащ. Доповнили простий, але ефектний образ колготки в горошок, чорна сумочка і червоні туфлі досить незвичайної форми від улюбленого бренду зірки Chloe. Не забула вона і про сонцезахисні окуляри.

"Яка цікава у мене середа. На книжковій виставці у Болонії", - повідомила ведуча.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Пізніше вона показала фото з кафе, де трохи відпочила і смачно перекусила.

"Книги, друзі, Італія. Іноді приємно втікати - нехай і на день", - зізналася Фреймут.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Підписникам сподобався наряд і образ знаменитості, хоча її туфлі викликали неоднозначну реакцію в коментарях.

"Туфлі жахливі"

"Неймовірна!"

"Ідеальний лук, концентрацію #chloe зашкалює"

"Така гарнюня!"

"Як дівчинка))))"

"Які гарні туфлі"

"Чудово виглядаєте!"

"Сама чарівність!"

"Туфлі кошмар який"

"Олечка - пташка!!!!! Тааакая хороша!!! Все при ній)"

"Від Вас віє чистотою і весною!!!!"

"Ві велика молодчинка!"

Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут поділилася рідкісним фото молодшої дочки Євдокії.

Ми також писали, що Ольга Фреймут влаштувала романтичні канікули з чоловіком в Тель-Авіві в честь свого дня народження. 25 лютого Фреймут виповнилось 37 років.