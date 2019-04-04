Дольче віта: Ольга Фреймут зачарувала елегантним образом в Італії

Телеведуча влаштувала собі міні-канікули в Італії
Популярна телеведуча і мама трьох дітей Ольга Фреймут найчастіше подорожує разом з чоловіком і дітьми, однак на цей раз вона влаштувала собі невеликі канікули в Італії в самоті. Звичайно ж, теледіва поїхала туди по роботі, проте встигла також насолодитися теплою погодою і смачною кухнею, а також похвалитися стильним вбранням.
Знаменитість, яка крім роботи на ТБ ще й пише і видає власні книги, не змогла пропустити велику книжкову виставку в атмосферній Болоньї. Знімками Фреймут поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Ольга пройшлася по червоній доріжці заходу в елегантному бежевому платті, накинувши на плечі синій плащ. Доповнили простий, але ефектний образ колготки в горошок, чорна сумочка і червоні туфлі досить незвичайної форми від улюбленого бренду зірки Chloe. Не забула вона і про сонцезахисні окуляри.
"Яка цікава у мене середа. На книжковій виставці у Болонії", - повідомила ведуча.
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)
Пізніше вона показала фото з кафе, де трохи відпочила і смачно перекусила.
"Книги, друзі, Італія. Іноді приємно втікати - нехай і на день", - зізналася Фреймут.
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)
Підписникам сподобався наряд і образ знаменитості, хоча її туфлі викликали неоднозначну реакцію в коментарях.
Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут поділилася рідкісним фото молодшої дочки Євдокії.
Ми також писали, що Ольга Фреймут влаштувала романтичні канікули з чоловіком в Тель-Авіві в честь свого дня народження. 25 лютого Фреймут виповнилось 37 років.