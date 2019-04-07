Ольга Фреймут в прозорому вбранні підкорила фото з чоловіком

Фото: Ольга Фреймут і Володимир Локотко (instagram.com/freimutolia)

Телеведуча відвідала світський захід в оригінальномій сукні

Популярна телеведуча завжди залишається елегантною і стильно одягненою – її смак у виборі вбрння і бездоганні манери поведінки в суспільстві навіть стали темою для авторських книг знаменитості. Втім, її поява на світських заходах завжди викликає фурор, а витончені, лаконічні і жіночні вбрання є предметом обговорень в мережі. Так, ведуча і письменниця опублікувала в Instagram рідкісне спільне фото з чоловіком Володимиром Локотко.

Ольга вибрала для виходу в світ довгу чорну сукню з прозорим ліфом, під яким можна було розглянути білизну в тон вбання. Низ сукні був оригінально оброблений мереживом також, як і низ рукавів. Образ вона доповнила лакованими туфлями на підборах і вишуканими коштовностями оригінального дизайну. Володимир же виглядав традиційно для таких заходів – чорний класичний костюм і краватку.

"Благочинний Black and White бал у школі PSI, де вчиться Злата. Ми з чоловіком бажаємо Вам гарного настрою", - коротко підписала вона кадр.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

У сторіз зірка показала ще пару знімків з заходу, а також коротке відео, на якому зображений зал зі столами, де зібралася публіка світського рауту.

Фото: Ольга Фреймут з чоловіком (instagram.com/freimutolia)

Підписки телеведучої захопилися її зовнішнім виглядом і романтичним знімком пари, а також зазначили, що чоловік знаменитості схожий на її колегу Сергія Притулу.

"Щасливі й задоволені, це прекрасно!", "Дуже красива пара! Любові вам великої та нескінченної", "Олю, Ви з тих жінок, яких хочеться назвати - тендітна,ніжна", "Красивий цибуля", "Чудова пара, дуже схожі один на одного", "Дуже гарна та гармонійна пара", - ділилися своїм думка фоловери.

Нагадаємо, що Ольга Фреймут підкорила елегантним образом під час відпочинку в Італії.

Раніше Ольга Фреймут показала унікальний знімок молодшої доньки Євдокії.