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Поки мама відпочиває: чоловік Лорак показав, як проводить час з донькою в Майамі

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.01.2019 - 11:18
Поки мама відпочиває: чоловік Лорак показав, як проводить час з донькою в Майамі
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Мурат поділився милими фото з улюбленою донькою

Поки в мережі гадають, розлучаються все ж українська співачка Ані Лорак та її чоловік, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, ресторатор прилетів в Майамі, щоб провести час з коханою дочкою Софією. Поки мама семирічної дівчинки проводить час з другом і хвалиться стрункою фігурою, Мурат відправився розважатися з дочкою. Милими знімками він поділився на своїй сторінці в Instagram.

На одному з фото вони позують в сонцезахисних окулярах, при цьому Соня тримає в руках іграшку.

Поки мама відпочиває: чоловік Лорак показав, як проводить час з донькою в Майамі

Фото: (instagram.com/muratnalca)

На іншому тато з донькою відображені втомленими після шопінгу - вони сидять прямо на підлозі торгового центру в оточенні купи пакетів з магазинів.

Поки мама відпочиває: чоловік Лорак показав, як проводить час з донькою в Майамі

Фото: (instagram.com/muratnalca)

У своїх "історіях" Мурат показав, що саме він купив Соні, яку він називає "моя нескінченна любов" - популярні лялечки LOL.

Поки мама відпочиває: чоловік Лорак показав, як проводить час з донькою в МайаміПоки мама відпочиває: чоловік Лорак показав, як проводить час з донькою в Майамі

Фото: (instagram.com/muratnalca)

Також вони побували на пляжі - малятко позувала на березі океану в рожевому купальнику і білій пов'язці на голові.

Поки мама відпочиває: чоловік Лорак показав, як проводить час з донькою в МайаміПоки мама відпочиває: чоловік Лорак показав, як проводить час з донькою в Майамі

Поки мама відпочиває: чоловік Лорак показав, як проводить час з донькою в МайаміПоки мама відпочиває: чоловік Лорак показав, як проводить час з донькою в Майамі

Фото: (instagram.com/muratnalca)

Тато з донькою весело грали на піску, при цьому Мурат наспівував пісню групи Queen "We are the champions".

Поки мама відпочиває: чоловік Лорак показав, як проводить час з донькою в МайаміПоки мама відпочиває: чоловік Лорак показав, як проводить час з донькою в Майамі

Поки мама відпочиває: чоловік Лорак показав, як проводить час з донькою в МайаміПоки мама відпочиває: чоловік Лорак показав, як проводить час з донькою в Майамі

Фото: (instagram.com/muratnalca)

В той же час Ані Лорак поділилася знімком з балкона, на якому вона позує в туніці на тлі океану, підписавши його "Мій зимовий ранок".

Поки мама відпочиває: чоловік Лорак показав, як проводить час з донькою в Майамі

Фото: (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, раніше Ані Лорак викликала нову хвилю чуток про свій роман з російським співаком Сергієм Лазарєвим. Артистка виклала спільне фото з ним, розповівши, що вони разом відсвяткували Різдво.

Ми також писали про те, що заяви про розлучення Мурата Налчаджіоглу і Ані Лорак таємничим чином зникли, а юристи припускають, що пара могла просто помиритися і забрати папери з клопотанням про розірвання шлюбу.

До речі, на Новий рік чоловік Ані Лорак показав зворушливе зимове фото улюбленої дочки Софії, на якому дівчинка тримає в руках бенгальський вогник.

Відео: РБК-Україна

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