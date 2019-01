Пока мама отдыхает: муж Лорак показал, как проводит время с дочкой в Майами

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Мурат поделился милыми фото с любимой дочуркой

Пока в сети гадают, разводятся ли все же украинская певица Ани Лорак и ее муж, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, ресторатор прилетел в Майами, чтобы провести время с любимой дочерью Софией. Пока мама семилетней малышки проводит время с другом и хвастается стройной фигурой, Мурат отправился развлекаться с дочерью. Милыми снимками он поделился на своей странице в Instagram.

На одном из фото они позируют в солнцезащитных очках, при этом Соня держит в руках игрушку.

Фото: (instagram.com/muratnalca)

На другом папа с дочкой запечатлены уставшими после шопинга - они сидят прямо на полу торгового центра в окружении кучи пакетов из магазинов.

Фото: (instagram.com/muratnalca)

В своих "историях" Мурат показал, что именно он купил Соне, которую он называет "моя бесконечная любовь" - популярные куколки LOL.

Фото: (instagram.com/muratnalca)

Также они побывали на пляже - малышка позировала на берегу океана в розовом купальнике и белой повязке на голове.

Фото: (instagram.com/muratnalca)

Папа с дочкой весело играли на песке, при этом Мурат напевал песню группы Queen "We are the champions".

Фото: (instagram.com/muratnalca)

В то же время Ани Лорак поделилась снимком с балкона, на котором она позирует в тунике на фоне океана, подписав его "Мое зимнее утро".

Фото: (instagram.com/anilorak)

Напомним, ранее Ани Лорак вызвала новую волну слухов о своем романе с российским певцом Сергеем Лазаревым. Артистка выложила совместное фото с ним, рассказав, что они вместе отпраздновали Рождество.

Мы также писали о том, что заявления о разводе Мурата Налчаджиоглу и Ани Лорак таинственным образом исчезли, а юристы предполагают, что пара могла просто помириться и забрать бумаги с ходатайством о расторжении брака.

К слову, на Новый год муж Ани Лорак показал трогательное зимнее фото любимой дочери Софии, на котором девочка держит в руках бенгальский огонек.

Видео: РБК-Украина